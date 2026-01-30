O Brasil segue firme como um dos destinos mais desejados por turistas do mundo todo. Entre dunas, centros históricos e lugares paradisíacos, o país oferece experiências que misturam natureza, cultura e história. Em 2025, segundo levantamento da plataforma Civitatis, dez cidades brasileiras se destacaram como as mais visitadas por turistas estrangeiros.

Rio de Janeiro no topo do ranking

Em primeiro lugar, o Rio de Janeiro é a cidade brasileira mais visitada por estrangeiros. A combinação de praias icônicas, como Copacabana, com monumentos gigantes, caso do Cristo Redentor, segue entre as preferidas dos turistas. Em 2025, o passeio mais procurado não foi o luxo, mas sim caminhar pelo Centro Histórico e pela Lapa.

O perfil do visitante reflete essa diversidade: 34% viajam em casal, 28% em família, 27% sozinhos e 16% em grupos de amigos.

Um país que encanta o mundo

O ranking segue com Salvador, na Bahia, com destaque para igrejas, o Pelourinho, lugar rico em história, e o bairro Rio Vermelho, para quem gosta de vida boêmia. Em 3º lugar fica São Paulo, cidade lotada e lar dos negócios, onde a correria é comum, mas também faz a cidade ter opções culturais, gastronômicas e de lazer disponíveis a qualquer hora do dia.

Foz do Iguaçu fica em 4º lugar, com destaque para as Cataratas, o Parque Nacional e Garganta do Diabo. Há também o Marco das Três Fronteiras, onde é possível ver o Brasil, o Paraguai e a Argentina. Com as pedras “pé de moleque” do Centro Histórico, Paraty conquista o 5º lugar. Lá é possível ter contato com um Brasil verdadeiramente raiz.

Ocupando o 6º lugar, Florianópolis, ou melhor dizendo, a Ilha da Magia, abriga praias preservadas e restaurantes luxuosos, enquanto Recife, lar de lugares icônicos como a Praça do Marco Zero e da Sinagoga Kahal Zur Israel, ocupa o 7º.

Natal vem logo em seguida no 8º lugar, com dunas que avançam até as áreas urbanas e criam paisagens paradisíacas. Já Búzios, lugar de poucas quadras, curvas suaves e praias próximas umas das outras, promete aos turistas paisagens belíssimas e tranquilidade. Em 10º lugar está São Luís, no Maranhão, cidade que tem o maior conjunto de azulejos portugueses da América Latina. Além dos Lençóis Maranhenses, com dunas de tirar o fôlego de qualquer um.