Existem diversas cidades ao redor do planeta que apresentam uma densidade populacional baixíssima. Entretanto, nenhuma delas consegue quebrar o recorde de Monowi, que fica no estado do Nebraska, nos Estados Unidos.

Dono do título de menor população entre cidades incorporadas do planeta, concedido pelo Guinness Book, o local é habitado apenas por Elsie Eiler, uma mulher de 93 anos que atua como prefeita, secretária, tesoureira, bibliotecária e proprietária da única lanchonete da região.

Fundada em 1902, Monowi contava com cerca de 150 moradores originalmente. Entretanto, aos poucos, a grande maioria acabou deixando a cidade para buscar melhores oportunidades de emprego.

Apesar de pequena, com cerca de 6,3 quilômetros quadrados de área, Monowi funcionava como uma cidade típica, contando com escola, correio, igreja, mercearias e restaurantes. Só que o colapso das economias rurais após a Segunda Guerra Mundial acelerou sua decadência.

No Censo de 2000, apenas Elsie e seu marido, Rudy, foram contabilizados como moradores da cidade. E com a morte de Rudy em 2004, Elsie se tornou, oficialmente, a única habitante de Monowi.

Sem moradora, cidade pode desaparecer do mapa

É importante ressaltar que, para que Monowi continue sendo considerada uma cidade, Elsie se desdobra entre múltiplas funções em uma rotina burocrática, que inclui até mesmo o pagamento de impostos e a manutenção dos únicos quatro postes de luz da região.

Só que como o local não recebe novos moradores, quando Elsie morrer, Monowi corre o risco de acabar se transformando em uma simples paisagem no meio da estrada, já que até então, não haveria ninguém para assumir suas funções. Porém, este tipo de pensamento não parece atormentar a moradora.

Em entrevista ao Guinness Book, ela não só exaltou a resiliência da cidade, que segue sobrevivendo mesmo com apenas um habitante, como ainda se comparou à ela, afirmando ser “durona demais para morrer”.