No interior do Nordeste brasileiro, uma cidade pouco conhecida guarda um cenário que mais parece uma paisagem marciana. Suas terras vermelhas, as formações rochosas imponentes e o contraste entre o solo árido e a vegetação retorcida chamam atenção de quem passa.

O apelido não poderia ser outro: “deserto vermelho”. O lugar, que atrai turistas do mundo inteiro pela beleza exótica e riqueza histórica, também enfrenta um problema silencioso e grave, a desertificação, processo que ameaça sua biodiversidade e os modos de vida locais.

Cidade que poucos conhecem no Brasil tem deserto vermelho e parece o planeta Marte

A cidade em questão é Gilbués, no sul do Piauí, a cerca de 800 quilômetros de Teresina. Com pouco mais de 10 mil habitantes, o município é cercado por paisagens que lembram filmes de ficção científica.

Apesar do nome “deserto vermelho” ser geralmente associado ao Parque Nacional Serra da Capivara, localizado em outra área do estado, Gilbués também apresenta solos avermelhados e secos, resultado de processos geológicos e climáticos que moldaram o relevo ao longo de milhões de anos.

Essa coloração marcante vem da presença de óxidos de ferro nos arenitos que dominam o solo da região. A combinação entre luz intensa, solo exposto, pouca vegetação e erosão acentuada resulta em um ambiente que fascina os visitantes.

Trilhas, mirantes e formações naturais impressionam pela estética e pela sensação de estar em um mundo distante. Porém, por trás da beleza exótica está um alerta ambiental urgente.

Cidade possui lindo deserto vermelho, mas também sobre com a desertificação

Gilbués é um dos seis núcleos de desertificação identificados no Brasil. O processo, que torna o solo cada vez menos fértil e incapaz de sustentar vegetação ou agricultura, começou no município ainda na década de 1940.

Desde então, foi agravado por práticas agrícolas inadequadas, mineração predatória e mudanças climáticas. A cidade enfrenta longos períodos de seca, e as chuvas, já escassas, tendem a diminuir ainda mais com o avanço do aquecimento global.

A paisagem que atrai turistas e estudiosos também revela um desafio: equilibrar o turismo e o desenvolvimento com a preservação ambiental.

A beleza de Gilbués pode ser o motor para conscientização, não apenas sobre o seu valor geológico e cultural, mas sobre a urgência de proteger seus recursos naturais antes que o “deserto vermelho” vire apenas uma lembrança.