O edifício que abrigou os históricos Cines Imperial e Guarani, no Centro de Porto Alegre, finalmente deve passar por uma restauração completa após 20 anos de portas fechadas. A obra será realizada pela empresa cearense IGC Empreendimentos Imobiliários, que venceu a concorrência pública ao apresentar a proposta mais vantajosa entre quatro participantes. O prédio fica na Rua dos Andradas, em frente à Praça da Alfândega, e é considerado um dos marcos arquitetônicos da capital gaúcha.

Proposta vencedora e cronograma da obra

A IGC assumirá a reforma pelo valor de R$ 36,96 milhões, cifra R$ 202 mil menor que o orçamento estimado pela Caixa Econômica Federal, responsável técnica pela intervenção, embora o imóvel pertença à prefeitura. Esta será a quarta tentativa de concluir a restauração do edifício.

O contrato prevê duração total de dois anos e dez meses. Nos primeiros quatro meses serão desenvolvidos os projetos executivos, seguidos por dois anos e dois meses dedicados à execução das obras. Os últimos quatro meses do contrato serão destinados à entrega formal e emissão dos termos de recebimento.

Histórico de interrupções e abandonos

O edifício está fechado desde 2004. A primeira tentativa de restauração começou em 2007, mas foi interrompida em 2011 após a descoberta de uma grande rocha no subsolo. Em 2015, os trabalhos foram retomados, seguindo até 2017, quando a empresa contratada abandonou o projeto.

Uma nova fase teve início em julho de 2023, mas novamente foi interrompida após a enchente de maio de 2024, levando à rescisão contratual. À época, o investimento previsto era de R$ 18,54 milhões para dois anos de obras.

Novo uso cultural e institucional

Com o aporte atual, a Caixa pretende utilizar os três primeiros andares do prédio por 30 anos, implantando o projeto Caixa Cultural. O local contará com um cine-teatro de 650 lugares, salas de exposição e um miniauditório.

Os demais oito andares, dos 11 existentes, serão ocupados pela Prefeitura de Porto Alegre, que ainda decidirá quais órgãos serão transferidos para o espaço. A Secretaria Municipal da Cultura é uma das prováveis ocupantes.

Patrimônio histórico da capital

Considerado um dos primeiros arranha-céus de Porto Alegre e referência nacional da arquitetura art déco, o Edifício Imperial passou por reformas anteriores em 1960 e 1987, quando os cinemas Guarani e Imperial foram inaugurados. Em abril de 2004, o prédio foi tombado como patrimônio histórico municipal, reforçando sua importância cultural e arquitetônica para a cidade.