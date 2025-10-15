Meses após sua saída definitiva da TV aberta, o narrador Galvão Bueno voltou aos holofotes ao firmar um contrato de alto valor com o Amazon Prime Video. O acordo marca uma nova etapa na trajetória do comunicador, que segue ativo no meio esportivo, agora em uma plataforma de streaming. O narrador Cleber Machado, por sua vez, foi escalado para narrar o Campeonato Brasileiro pela Record, reforçando a movimentação recente entre grandes nomes da narração esportiva no país.

Após décadas como um dos principais rostos da Globo, Galvão havia se afastado da rotina das transmissões esportivas, mas manteve-se envolvido em projetos pessoais e comerciais. Agora, seu retorno à frente de uma nova emissora digital reforça a valorização do entretenimento esportivo nas plataformas de streaming, que têm investido pesado para atrair talentos consagrados.

Contrato milionário com a Amazon Prime

Segundo informações divulgadas pelo jornalista Ricardo Feltrin, Galvão Bueno deve receber cerca de R$ 30 milhões por ano com o novo contrato. O valor equivale a aproximadamente R$ 2,5 milhões por mês — quantia que rivaliza com salários de jogadores de futebol de ponta no Brasil.

A comparação com seu ex-colega Cléber Machado ajuda a dimensionar o impacto do acordo: enquanto Cléber teria fechado um contrato estimado em R$ 400 mil mensais na Record, o novo vínculo de Galvão supera essa quantia em várias vezes, consolidando sua posição entre os profissionais mais bem pagos da comunicação esportiva.

Ícone que transcende o esporte

Reconhecido por sua voz marcante e por décadas narrando grandes momentos do futebol e da Fórmula 1, Galvão Bueno construiu uma reputação única no país. Sua capacidade de transformar transmissões em eventos emocionantes e seu carisma diante das câmeras o tornaram uma figura indispensável para marcas que buscam engajamento e audiência.

Mais do que um narrador, Galvão se tornou um símbolo da cultura esportiva brasileira — e sua chegada à Amazon reforça a aposta da empresa em conteúdo de peso para atrair o público nacional.