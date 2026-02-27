O empresário americano John Textor esteve no Rio de Janeiro para a inauguração de um novo espaço de recuperação física no centro de treinamento do Botafogo, em Vargem Grande. A obra, que consumiu um aporte aproximado de R$ 10 milhões, representa um dos maiores investimentos recentes da SAF do clube em infraestrutura esportiva.

O local, batizado de Espaço Recovery, ocupa cerca de 750 m² distribuídos em dois andares e foi planejado para funcionar como um ponto central de suporte à performance dos atletas. A estrutura recém-inaugurada foi dividida em duas grandes áreas: seca e molhada.

Na parte molhada, os jogadores têm acesso a piscinas de contraste, piscina aquecida, sauna e banheiras de hidromassagem, equipamentos que aceleram a recuperação após jogos e treinos intensos. Antes dessa instalação, parte dessas atividades de recuperação era feita em espaços adaptados no próprio vestiário do CT, limitado em escala e conforto para os atletas.

Botafogo inaugura área de recuperação molhada no CT — Foto: Vitor Silva/BFR

Já a área seca conta com tecnologia e equipamentos voltados para a recuperação muscular, como botas de compressão, mantas de LED e camas de massoterapia. O andar superior abriga setores de fisiologia, sala de observação e áreas de apoio, integrando os profissionais de saúde e performance com o cotidiano de preparação dos jogadores.

A nova instalação também amplia a capacidade do Núcleo de Saúde e Performance, reforçando a importância dada pelo clube à manutenção física ao longo da temporada. Durante o evento, Textor e dirigentes do Botafogo destacaram que a obra vai além de um simples espaço físico: ela simboliza a evolução da gestão e da cultura de performance dentro do clube.