É impossível pensar em apresentadores icônicos da Rede Globo sem se lembrar de Luciano Huck, que integra o quadro da emissora desde 1999 e, a partir de 2021, começou a comandar o Domingão com Huck, substituindo o antigo programa apresentado por Fausto Silva.

E vale destacar que, mesmo após quase 30 anos no ar, Huck ainda parece continuar sendo um nome forte extremamente forte para a emissora carioca, pois recentemente, ele confirmou a renovação de seu contrato até 2030, mesmo com seu salário astronômico.

O marido de Angélica é frequentemente apontado como um dos apresentadores mais bem pagos do Brasil, com estimativas de pagamentos fixos que chegam na casa dos R$ 4 milhões mensais, mesmo aparecendo diante das telas apenas uma vez por semana.

Por conta disso, Huck praticamente assumiu a liderança do ranking de remunerações da Globo, chegando até mesmo a superar veteranos como Tadeu Schmidt, que recebe cerca de R$ 2 milhões durante o período do BBB, e Ana Maria Braga, que arrecada entre R$ 2 a R$ 3 milhões mensalmente.

Publicidade eleva ainda mais o salário de Luciano Huck

É importante lembrar que, além de comandar um dos programas dominicais mais populares da televisão brasileira, Luciano Huck também participa de diversas campanhas publicitárias que aumentam ainda mais sua receita.

Somando os contratos mais recentes do apresentador a seu salário, estima-se que seus ganhos totais cheguem a R$ 6 milhões por mês atualmente, ultrapassando até mesmo grandes nomes de outras emissoras.

Vale ressaltar que, mais do que refletir o poder financeiro de Huck, que já possui um patrimônio estimado em R$ 1 bilhão, os ganhos também exaltam o reconhecimento do apresentador, que tanto para a Globo quanto para as marcas com as quais possui parceria, é visto como uma das figuras mais lucrativas e valorizadas do mercado televisivo brasileiro.