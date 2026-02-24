Uma das maiores companhias brasileiras está no centro de um movimento que pode agitar o mercado de combustíveis no país. O Grupo Ultra, controlador da Ultrapar, teria dado início ao processo de venda de sua principal operação: a rede de distribuição de combustíveis Ipiranga. Para conduzir o processo, a holding contratou o banco BTG Pactual como assessor financeiro. As informações são do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Conhecida por sua presença ampla em todo o território nacional, a Ipiranga é hoje a segunda maior distribuidora de combustíveis do Brasil, com faturamento anual que ultrapassa os R$ 140 bilhões. A rede reúne cerca de 6 mil postos de atendimento, tornando-se uma marca de grande peso no setor.

Processo de venda e interesse de grandes players

O rumor envolvendo a disposição da Ipiranga à venda tomou força após publicação do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, que afirmou que o BTG Pactual foi contratado pelo Ultra para preparar a transação.

Fontes do mercado apontam que algumas gigantes globais já teriam demonstrado interesse no ativo. Entre os potenciais compradores aparecem a francesa TotalEnergies, a estatal saudita Saudi Aramco e a holding brasileira J&F Investimentos, dos irmãos Batista.

Embora ainda não haja confirmação oficial da Ultrapar sobre valores, análises de instituições financeiras sugerem que o valor de mercado da Ipiranga poderia girar na casa de dezenas de bilhões de reais em uma negociação.

Peso estratégico da Ipiranga

A Ipiranga compõe boa parte do desempenho financeiro do Ultra, sendo responsável por grande parcela do Ebitda (lucro operacional antes de juros e impostos) do grupo. A importância da empresa no portfólio explica o tamanho da atenção que a possível venda vem recebendo tanto de investidores domésticos como estrangeiros.

Sem anúncio oficial

Até o momento, a Ultrapar segue sem confirmar oficialmente qualquer negociação ou divulgar detalhes sobre prazos e condições de uma possível venda. A expectativa é de que, caso o processo avance, as partes envolvidas anunciem o desfecho ao mercado conforme as regras de divulgação de informações relevantes.

A movimentação coloca um dos maiores nomes do setor de combustíveis brasileiro no centro de negociações que podem mudar a configuração do mercado nos próximos anos.