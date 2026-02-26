A passagem de Bad Bunny pelo Brasil foi marcada por números que chamam atenção. Dono de uma fortuna estimada em mais de R$ 525 milhões, o cantor porto-riquenho protagonizou uma operação aérea milionária durante a nova etapa de sua turnê mundial.

Aos 31 anos, ele integra o seleto grupo de artistas mais rentáveis da indústria fonográfica. Levantamentos financeiros divulgados em 2026 apontam que o patrimônio do músico ultrapassa US$ 100 milhões, o equivalente a cerca de R$ 525 milhões na cotação atual.

Aeronave gigante e operação milionária

Depois de se apresentar em São Paulo no último fim de semana, o artista deixou o país rumo à Austrália. Para isso, escolheu uma aeronave fora do padrão habitual das turnês internacionais.

O cantor fretou um Airbus A380, considerado o maior avião comercial do mundo. O modelo chamou atenção por nunca ter realizado, até então, um voo direto ao Brasil sem escalas.

Os valores envolvidos também impressionam. A operação é estimada em aproximadamente R$ 6,5 milhões. Publicações especializadas indicam que o custo do fretamento gira em torno de US$ 40 mil por hora de voo.

O deslocamento incluiu um trajeto de cerca de 15 horas entre Sydney e Guarulhos, feito com a aeronave vazia. No retorno, já com o cantor e sua equipe a bordo, o percurso durou aproximadamente 16 horas e meia.

Fenômeno global

O impacto financeiro acompanha o sucesso artístico. Bad Bunny consolidou seu nome como um dos principais representantes da música latina no cenário internacional. O desempenho nas plataformas digitais e as turnês lotadas ajudam a explicar os resultados bilionários.

Em 2026, ele entrou para a história ao vencer o Grammy Award for Album of the Year com o álbum Debí Tirar Más Fotos. Foi o primeiro artista de língua espanhola a conquistar o prêmio na categoria principal. Durante a cerimônia, o cantor se emocionou no palco.

Entre recordes, premiações e cifras elevadas, o artista reafirma sua posição como um dos maiores nomes da música mundial. A turnê segue em ritmo acelerado, sempre cercada de estrutura grandiosa e decisões que reforçam o tamanho do fenômeno.