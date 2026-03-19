A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) trouxe mais praticidade para os brasileiros, permitindo que parte do processo seja feita sem sair de casa, usando apenas o celular ou computador. Hoje, o cidadão pode iniciar a solicitação pela internet, acessando a plataforma oficial do governo e preenchendo seus dados pessoais de forma digital.

Para começar, é necessário ter uma conta ativa no Gov.br. Após o login, o usuário deve localizar o serviço de emissão da identidade, preencher as informações solicitadas e, em alguns casos, anexar documentos digitalizados, como certidão de nascimento ou casamento. Esse primeiro passo pode ser feito totalmente online, agilizando o processo e evitando deslocamentos desnecessários.

Apesar da praticidade, ainda é preciso comparecer presencialmente em algum momento para a coleta de dados biométricos e foto oficial, exigência necessária para garantir a segurança do documento. O agendamento desse atendimento também pode ser feito pela internet, o que ajuda a evitar filas. Após essa etapa, o documento pode ser entregue ou disponibilizado para retirada.

Depois de emitida, a nova identidade também passa a ter versão digital, que pode ser acessada diretamente no celular pelo aplicativo Gov.br. Essa versão tem o mesmo valor jurídico da física e pode ser usada em diversas situações do dia a dia, oferecendo mais segurança e praticidade para o cidadão.

Documento digital facilita acesso e reduz burocracia

A digitalização da identidade faz parte de um projeto maior do governo para integrar serviços e unificar informações, utilizando o CPF como número único de identificação. Isso permite que diferentes órgãos públicos compartilhem dados de forma mais eficiente, reduzindo fraudes e facilitando o acesso a serviços digitais.

Além disso, a possibilidade de iniciar o processo de casa representa um avanço importante na inclusão digital e na modernização do atendimento público. Mesmo com a necessidade de uma etapa presencial, a tendência é que cada vez mais serviços sejam totalmente digitalizados, tornando o acesso a documentos oficiais mais rápido e simples para toda a população.