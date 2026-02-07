O aparecimento de baratas costuma provocar medo e repulsa, mas o problema vai além do desconforto. Nos grandes centros urbanos, esses insetos estão entre as pragas mais frequentes, especialmente nos meses de calor intenso e alta umidade, quando encontram condições ideais para se reproduzir.

Insetos adaptados às cidades

A presença das baratas nas áreas urbanas não é recente. Esses animais acompanham o crescimento das cidades há séculos e se adaptaram ao convívio com os seres humanos. Apesar da grande diversidade de espécies no mundo, poucas se tornaram comuns no ambiente doméstico brasileiro.

Entre elas estão a chamada barata de esgoto, que vive principalmente em galerias, bueiros e caixas de gordura, mas pode invadir residências por ralos e frestas, e a barata menor, conhecida popularmente como francesinha, que prefere ambientes internos, como cozinhas e banheiros, escondendo-se atrás de móveis e eletrodomésticos.

Riscos à saúde e sinais de infestação

Embora não transmitam doenças diretamente, as baratas carregam microrganismos adquiridos em locais contaminados. Ao circular por superfícies e alimentos, podem provocar problemas gastrointestinais e outras infecções.

Encontrar uma barata isolada não significa, necessariamente, infestação. No entanto, a presença de insetos jovens, que ainda não têm asas, indica que há reprodução no local. Outro sinal comum é a atividade noturna frequente em pias, armários e bancadas.

Controle profissional é essencial

Quando a infestação já está instalada, produtos caseiros costumam ter efeito limitado. Nesses casos, a orientação é buscar empresas especializadas em controle de pragas, que utilizam produtos adequados e seguem normas de segurança. Em residências, a dedetização costuma ser semestral, enquanto estabelecimentos comerciais exigem monitoramento mais frequente.

Prevenção começa com hábitos simples

Evitar alimentos expostos, manter o lixo bem fechado, reduzir umidade e vedar possíveis entradas são medidas básicas que ajudam a afastar as baratas. A limpeza regular de ralos, caixas de gordura e tubulações também faz diferença.

Um desafio coletivo

Além das ações individuais, o controle das baratas passa por políticas públicas eficientes, como a destinação correta do lixo e a separação adequada das redes de esgoto e drenagem. Sem essas medidas estruturais, o combate a esses insetos continua sendo um desafio constante nas cidades brasileiras.