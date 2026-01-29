Se você costuma usar a Uber, sabe que dentro do aplicativo, no final de cada corrida, usuários e motoristas se avaliam mutuamente, em uma escala que vai de uma a cinco estrelas. A avaliação reflete o comportamento do passageiro e do motorista durante o trajeto. As notas são anônimas, e a pontuação que é exibida nos perfis, é baseada em uma média das últimas 500 viagens.

Como manter uma boa nota

Com atitudes simples, a experiência se torna mais confortável para o usuário e também para o motorista. Logo ao solicitar o carro, escolha corretamente o local de embarque e solicite a viagem em pontos permitidos, facilitando a parada do veículo e evitando multas. Esteja pronto no horário e no local assim que o carro chegar, isso demonstra consideração pelo tempo do motorista parceiro.

Ao iniciar a corrida, seja educado, cumprimente o motorista e agradeça ao final da corrida. Cuide do interior do carro, evitando comer ou beber. Priorize a sua segurança, use cinto e não peça para o motorista exceder a velocidade. Além disso, evite bater com muita força a porta do carro.

Onde conferir sua nota no aplicativo

Para ver a pontuação, basta abrir o aplicativo da Uber e acessar “Conta”. A nota aparece logo abaixo do nome do usuário. Já o detalhamento das avaliações pode ser consultado em Configurações > Privacidade > Ver resumo do seu uso do app da Uber > Ver minhas avaliações.