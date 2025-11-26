A presença de gordura no fígado, conhecida como esteatose hepática, tem se tornado um desafio crescente para a saúde pública. Muitas vezes, ela se instala sem causar sintomas claros, o que faz com que grande parte das pessoas só descubra a condição durante exames rotineiros. Mesmo silenciosa, a doença pode evoluir de forma perigosa quando não identificada e tratada.
Como a doença se desenvolve
A esteatose acontece quando o órgão passa a acumular gordura além do limite saudável, prejudicando seu funcionamento. Responsável por filtrar substâncias tóxicas, auxiliar na digestão e armazenar nutrientes, o fígado pode inflamar e perder capacidade de regeneração quando sobrecarregado. Sem cuidados, o quadro pode avançar para fibrose e até cirrose, especialmente em quem já possui fatores de risco metabólicos, como obesidade, diabetes, hipertensão e colesterol elevado.
Segundo médicos, a falta de sintomas é um dos motivos da evolução silenciosa. Exames acessíveis costumam ser suficientes para o diagnóstico, combinando análises de sangue e testes de imagem.
Sinais que merecem atenção
Embora nem sempre se manifestem, alguns desconfortos podem indicar inflamação hepática. Nutricionistas apontam que, quando o fígado está sobrecarregado, o corpo tende a reagir com:
- Cansaço frequente
- Mal-estar e náuseas após refeições
- Inchaço abdominal e sensação de estômago pesado
- Dor leve na parte superior direita do abdômen
- Dificuldade na digestão de alimentos gordurosos
- Alterações nas enzimas hepáticas em exames
São sintomas genéricos, mas funcionam como alerta, especialmente em pessoas com excesso de peso ou dieta inadequada.
Alimentação e hábitos fazem a diferença
Escolhas diárias influenciam diretamente na evolução da doença. Frituras, açúcar em excesso, ultraprocessados e refeições muito gordurosas aumentam o risco de inflamação. Já uma dieta rica em folhas verde-escuras, frutas cítricas, chá verde, cúrcuma, alho, azeite e peixes com ômega 3 favorecem a regeneração do órgão.
Diagnóstico precoce é fundamental
O acúmulo de gordura no fígado pode ser revertido quando descoberto cedo. Por isso, manter exames regulares e procurar um especialista diante de desconfortos persistentes são atitudes essenciais. Quanto antes o tratamento é iniciado, maiores são as chances de recuperação plena do fígado.
