A presença de gordura no fígado, conhecida como esteatose hepática, tem se tornado um desafio crescente para a saúde pública. Muitas vezes, ela se instala sem causar sintomas claros, o que faz com que grande parte das pessoas só descubra a condição durante exames rotineiros. Mesmo silenciosa, a doença pode evoluir de forma perigosa quando não identificada e tratada.

Como a doença se desenvolve

A esteatose acontece quando o órgão passa a acumular gordura além do limite saudável, prejudicando seu funcionamento. Responsável por filtrar substâncias tóxicas, auxiliar na digestão e armazenar nutrientes, o fígado pode inflamar e perder capacidade de regeneração quando sobrecarregado. Sem cuidados, o quadro pode avançar para fibrose e até cirrose, especialmente em quem já possui fatores de risco metabólicos, como obesidade, diabetes, hipertensão e colesterol elevado.

Segundo médicos, a falta de sintomas é um dos motivos da evolução silenciosa. Exames acessíveis costumam ser suficientes para o diagnóstico, combinando análises de sangue e testes de imagem.

Sinais que merecem atenção

Embora nem sempre se manifestem, alguns desconfortos podem indicar inflamação hepática. Nutricionistas apontam que, quando o fígado está sobrecarregado, o corpo tende a reagir com:

Cansaço frequente

Mal-estar e náuseas após refeições

Inchaço abdominal e sensação de estômago pesado

Dor leve na parte superior direita do abdômen

Dificuldade na digestão de alimentos gordurosos

Alterações nas enzimas hepáticas em exames

São sintomas genéricos, mas funcionam como alerta, especialmente em pessoas com excesso de peso ou dieta inadequada.

Alimentação e hábitos fazem a diferença

Escolhas diárias influenciam diretamente na evolução da doença. Frituras, açúcar em excesso, ultraprocessados e refeições muito gordurosas aumentam o risco de inflamação. Já uma dieta rica em folhas verde-escuras, frutas cítricas, chá verde, cúrcuma, alho, azeite e peixes com ômega 3 favorecem a regeneração do órgão.

Diagnóstico precoce é fundamental

O acúmulo de gordura no fígado pode ser revertido quando descoberto cedo. Por isso, manter exames regulares e procurar um especialista diante de desconfortos persistentes são atitudes essenciais. Quanto antes o tratamento é iniciado, maiores são as chances de recuperação plena do fígado.