Durante décadas, pessoas com deficiência encontraram não apenas barreiras físicas e sociais, mas também dificuldades no acesso à Previdência. Até pouco tempo atrás, o sistema não fazia distinção entre os segurados, ignorando as limitações e desafios extras enfrentados por quem tem deficiência. Esse cenário começou a mudar em 2013, quando foi criada a Lei Complementar nº 142, que estabeleceu regras específicas para esse grupo. Inclusive, ela permite reduzir até 10 anos de contribuição e assegurar benefício superior a R$ 5 mil mensais no INSS.

O que a lei mudou

A norma trouxe a possibilidade de antecipar a aposentadoria, reduzindo a idade mínima ou o tempo de contribuição, conforme o grau da deficiência – classificada em leve, moderada ou grave. A medida corrigiu uma distorção histórica, garantindo que trabalhadores com deficiência tenham direito a se aposentar mais cedo, com maior segurança e dignidade.

Regras de aposentadoria

Existem duas modalidades de benefício: por idade e por tempo de contribuição.

Na aposentadoria por idade, a exigência é de 60 anos para homens e 55 anos para mulheres, com no mínimo 15 anos de contribuição e comprovação da deficiência nesse período.

Já na modalidade por tempo de contribuição, os prazos variam: 25 anos (homens) e 20 anos (mulheres) para deficiência grave; 29 e 24 anos, respectivamente, em casos moderados; e 33 e 28 anos para deficiência leve. Em comparação às regras gerais, a redução pode chegar a 10 anos.

Avaliação do grau de deficiência

Para definir a modalidade de aposentadoria, o segurado passa por uma análise no INSS. A avaliação é feita por equipe multiprofissional, composta por perito médico e assistente social, que verificam tanto a condição clínica quanto os impactos na vida laboral. Essa classificação, apesar de burocrática, dá objetividade ao processo.

Cálculo do benefício

O valor segue as regras tradicionais do INSS, mas com uma diferença importante: não há aplicação do fator previdenciário na aposentadoria por tempo de contribuição. Isso torna o benefício mais vantajoso e pode assegurar ao trabalhador o recebimento integral da média das contribuições.

Impacto social e desafios

Segundo o IBGE, mais de 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. A lei, portanto, tem papel decisivo ao reconhecer o esforço adicional exigido desse grupo no mercado de trabalho. No entanto, ainda há obstáculos, principalmente na definição do grau da deficiência, o que frequentemente leva muitos segurados à Justiça.

A aposentadoria diferenciada não representa apenas um direito previdenciário, mas um avanço social. Ela reafirma que equidade não significa tratar todos da mesma forma, e sim oferecer condições justas para que todos tenham acesso a uma vida digna.