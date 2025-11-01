Criada pela Lei 15.153/2025, a CNH Social permite que cidadãos de baixa renda obtenham a Carteira Nacional de Habilitação sem custo. A iniciativa busca democratizar o acesso à habilitação, removendo barreiras financeiras que, por anos, impediram trabalhadores de se profissionalizarem em áreas que dependem de transporte. O programa é realizado em parceria entre o governo federal, os Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans) e autoescolas credenciadas.

Oportunidade de inserção no mercado de trabalho

Mais do que um benefício financeiro, a CNH gratuita representa uma chance concreta de inclusão social. A habilitação pode ser o diferencial para quem deseja atuar em setores como transporte, entregas e serviços externos. Em um país onde o custo para tirar carteira chega a até R$ 3 mil, o programa surge como alternativa acessível e transformadora.

Quem pode participar

Podem se inscrever pessoas com renda familiar de até dois salários mínimos, inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e maiores de 18 anos. Também é necessário saber ler e escrever, não possuir CNH ativa e residir no estado participante. Em alguns locais, há prioridade para beneficiários do Bolsa Família, jovens do Programa Jovem Aprendiz e mulheres chefes de família.

Como se inscrever

As inscrições são feitas exclusivamente nos sites oficiais dos Detrans estaduais. Cada estado define seu calendário de abertura e encerramento das vagas. O candidato deve preencher o cadastro online, anexar os documentos exigidos e aguardar a análise. Todo o processo é gratuito e digital, incluindo exames médicos, aulas teóricas e práticas, além das provas finais.

Impacto social e precauções

A CNH Social já apresenta resultados positivos em estados como Pernambuco, Ceará e Bahia, onde milhares de pessoas conquistaram a habilitação. Com o aumento da procura, também crescem as tentativas de golpes — por isso, é essencial realizar o cadastro apenas em sites oficiais com domínio “.gov.br”.

A iniciativa representa mais que economia: é uma porta aberta para o emprego formal e para a mobilidade social de quem mais precisa.