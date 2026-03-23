Carros com motor flex oferecem mais liberdade aos motoristas, mas para economizar de verdade é necessário observar como o veículo reage no dia a dia. Não se trata apenas de escolher o combustível mais barato, mas sim entender como o motor responde em diferentes situações.

Escolha na hora de abastecer

O motor flex se adapta automaticamente ao combustível utilizado. Isso significa que você pode sim, alternar, mas o ideal é fazer isso com planejamento.

Um erro comum é alternar combustíveis sem critério ou misturar os dois sem pensar. Embora o sistema aceite essa prática, o melhor resultado vem quando você usa cada opção de forma consciente.

Se a sua rotina envolve trânsito intenso e muitas paradas, a gasolina costuma funcionar melhor. Já em viagens longas ou uso contínuo, o etanol pode entregar melhor desempenho e compensar no custo por quilômetro, dependendo do preço.

Observe o custo-benefício real

Mais importante do que o preço por litro é a relação entre consumo e valor. Uma regra prática bastante usada é comparar os preços: se o etanol custar até cerca de 70% do valor da gasolina, tende a valer a pena. Mas isso pode variar conforme o modelo do carro e o estilo de direção.

Ficar atento ao desempenho após o abastecimento ajuda a entender o que funciona melhor no seu caso.

Manutenção e hábitos fazem diferença

Economizar combustível também passa por cuidados básicos, como manter pneus calibrados, evitar acelerações bruscas e fazer revisões periódicas.