Mais de meio século após a última missão tripulada à Lua, a NASA se prepara para dar um novo passo em seu programa de exploração espacial. A agência norte-americana planeja enviar quatro astronautas em uma jornada inédita ao redor do satélite natural da Terra, marcando o retorno de humanos às proximidades lunares desde a Apollo 17, realizada em 1972.

A missão integra o programa Artemis e não prevê pouso na superfície lunar. O objetivo é testar sistemas, avaliar o desempenho da tripulação e avançar nos preparativos para futuras viagens mais ambiciosas, incluindo a volta do homem à Lua nos próximos anos.

Missão terá voo de dez dias ao redor da Lua

Os astronautas embarcarão na cápsula Órion para uma viagem com duração estimada de dez dias. Durante o percurso, a nave fará órbitas ao redor da Lua antes de iniciar o retorno à Terra. O lançamento está programado para o dia 6 de fevereiro, às 23h41, no horário de Brasília.

Apesar da data já definida, o cronograma pode sofrer alterações. A própria NASA admite que a janela inicial de lançamento segue aberta até o dia 11 de fevereiro, podendo ser ajustada conforme condições técnicas ou operacionais. Caso surjam novos imprevistos, outras datas também poderão ser avaliadas.

Espaçonave apresenta problema conhecido pela agência

Embora a missão esteja confirmada, a cápsula Órion carrega um ponto de atenção já identificado em testes anteriores. De acordo com informações divulgadas pela CNN Brasil, a nave apresenta uma falha relacionada ao escudo térmico, componente essencial para proteger os astronautas durante a reentrada na atmosfera terrestre.

Esse revestimento especial sofreu danos considerados fora do esperado durante a missão Artemis I, realizada sem tripulação. Na ocasião, a cápsula retornou com marcas e desgastes que levantaram questionamentos entre especialistas do setor aeroespacial.

NASA reconhece riscos, mas mantém confiança

Mesmo com recomendações contrárias de alguns técnicos, que sugeriram cautela quanto ao envio de humanos, a NASA sustenta que o problema está mapeado e sob controle. A agência afirma ter realizado análises adicionais e ajustes necessários para garantir a segurança da tripulação.

Especialistas ouvidos pela imprensa reconhecem que toda missão espacial envolve riscos, especialmente em voos além da órbita terrestre. Ainda assim, a NASA aposta que os dados coletados serão fundamentais para o avanço da exploração lunar e para futuras missões de longa duração.