Com a aproximação do período de declaração, é importante lembrar algumas mudanças nas regras e ajustes anunciados pelo governo. Uma delas está na faixa de isenção; o presidente Lula já havia antecipado a informação de que brasileiros com renda mensal de até R$ 5 mil deixam de ser obrigados a declarar o Imposto de Renda.

Mesmo assim, para sanar possíveis dúvidas, a Receita Federal intensificou a divulgação de orientações para quem precisa prestar contas ao Leão.

Nos últimos meses, comunicados passaram a ser enviados com mais frequência pela caixa postal da plataforma Gov.br e também pelo WhatsApp oficial, numa tentativa de facilitar o acesso às informações. A iniciativa busca reduzir dúvidas recorrentes que surgem a cada ano, especialmente diante de mudanças nas regras.

Nova faixa de isenção em 2026

Mesmo com a ampliação da faixa de isenção, especialistas recomendam atenção ao contracheque. Caso haja retenção indevida, o contribuinte pode buscar contestação por meio dos canais oficiais.

Atenção: Sempre confira detalhadamente rendimentos e descontos. Essa etapa é importante para evitar prejuízos ou pendências futuras.

Alerta contra golpes digitais

Paralelamente às orientações sobre faixa de isenção, cresce também o alerta sobre fraudes. Criminosos costumam se aproveitar do período de declaração para enviar mensagens falsas ou solicitar dados bancários.

A Receita reforça que não encaminha links para pagamento nem pede informações por mensagens. A recomendação é sempre utilizar os canais oficiais e desconfiar de qualquer contato que solicite senhas ou transferências.