O Instituto Nacional do Seguro Social iniciou, em 23 de fevereiro de 2026, os pagamentos referentes ao mês com o novo piso nacional de R$ 1.621 já refletido no extrato.

O cronograma segue a ordem do final do Número de Identificação Social (NIS) e ocorre em dias úteis, modelo adotado para evitar sobrecarga no sistema bancário. A orientação é simples: conferir a data correta e checar o valor antes de sacar.

Quem recebe primeiro?

Os primeiros a ter o crédito liberado são os segurados que ganham até um salário mínimo e possuem NIS final 1. A liberação ocorre logo no início do calendário.

No entanto, o valor depositado pode não ser exatamente igual ao benefício bruto. Isso acontece porque descontos automáticos são aplicados antes da liberação do dinheiro. Entre eles estão parcelas de empréstimo consignado, mensalidades associativas e outras retenções previamente autorizadas.

Por isso, a recomendação é verificar o extrato detalhado. O reajuste do piso pode alterar o planejamento mensal, especialmente para quem já conta com compromissos fixos.

Como consultar o extrato?

A conferência pode ser feita pelo aplicativo ou site do Instituto Nacional do Seguro Social. O acesso é realizado com a conta gov.br.

O procedimento é direto:

Entrar no Meu INSS com CPF e senha

Selecionar a opção “Extrato de Pagamento”

Escolher o mês 02/2026

Conferir valor líquido, descontos e dados bancários

Essa checagem evita dúvidas sobre datas e possíveis reduções no valor final.

Quem recebe acima do mínimo?

Segurados que recebem acima de um salário mínimo seguem outro calendário. Para esse grupo, os depósitos começam em 2 de março de 2026. A liberação ocorre de forma conjunta para determinados finais de NIS, como 1 e 6.

A divisão por faixas de renda organiza o fluxo de pagamentos e impede concentração em um único dia. Ainda assim, é essencial observar o mês de competência indicado no extrato para não confundir datas.

Alguns equívocos são comuns no início do calendário. Muitos beneficiários confundem o número completo do NIS com o dígito final. Outros deixam de conferir o mês correto do pagamento.

Para evitar problemas:

Verifique apenas o último número do NIS

Confirme se o extrato indica 02/2026

Anote o valor líquido após descontos

O calendário de fevereiro segue escalonado até contemplar todos os finais de NIS para quem recebe até o piso. A organização e a consulta antecipada são as melhores formas de evitar imprevistos.