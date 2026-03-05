Uma alteração recente nas exigências de entrada no Reino Unido acendeu um alerta entre viajantes que possuem dupla nacionalidade. Desde fevereiro, cidadãos italianos que também são britânicos podem ser impedidos de embarcar caso não apresentem passaporte britânico válido.

A medida reforça o entendimento de que quem possui cidadania britânica deve obrigatoriamente entrar no país como britânico, ou seja, com passaporte válido.

Companhias de transporte passaram a intensificar a checagem documental ainda no check-in, já que podem sofrer multa de até 2.000 libras por passageiro irregular.

Autorizações eletrônicas não resolvem o problema

Embora o governo britânico aceite documentos como a Autorização Eletrônica de Viagem (ETA) e o visto digital, essas opções não se aplicam para quem tem nacionalidade britânica. Nesses casos, o sistema não permite a emissão de autorização como estrangeiro, já que, ao concluir o processo de cidadania, o status migratório anterior deixa de ter validade.

Na prática, restam duas alternativas: emitir ou renovar o passaporte britânico, ou solicitar o Certificate of Entitlement, documento que comprova o direito de residência, mas envolve custos altos e maior burocracia.

Mais afetados e pedido de flexibilização

Entre os mais afetados com a medida estão menores que adquiriram automaticamente a cidadania britânica, pessoas recém-naturalizadas e viajantes que mantinham o hábito de utilizar apenas o passaporte italiano.

A organização the3million pediu às autoridades britânicas a adoção de medidas transitórias, argumentando que muitos cidadãos foram pegos de surpresa. A entidade defende uma solução temporária mais acessível para evitar transtornos e prejuízos a quem, mesmo sendo britânico, pode ter o embarque barrado por falta do passaporte.