O pagamento por aproximação se tornou rotina para milhões de consumidores, especialmente em compras rápidas do dia a dia. Em segundos, a transação é feita apenas encostando o cartão, celular ou smartwatch na maquininha, sem necessidade de digitar a senha para valores dentro do limite permitido.

A tecnologia por trás do sistema é o NFC (Near Field Communication), que permite a troca de informações entre cartão, dispositivo móvel e terminal a poucos centímetros de distância. Dentro do limite estabelecido pelo emissor, a compra é concluída de forma rápida e prática, sem necessidade de senha.

Nos cartões físicos, o pagamento por aproximação é viabilizado por um chip com antena, identificado pelo símbolo de ondas. Em celulares e smartwatches, a função depende de carteiras digitais e da tokenização, que substitui os dados reais por códigos únicos, protegendo informações sensíveis.

A segurança do sistema combina tecnologia e cuidados do usuário e do lojista. A comunicação NFC tem alcance reduzido e utiliza criptografia, enquanto muitos dispositivos exigem biometria ou desbloqueio prévio, dificultando o uso por terceiros.

Fraudes geralmente acontecem em situações vulneráveis, como maquininhas adulteradas ou cobranças em locais muito movimentados. A perda ou roubo do cartão com função de aproximação ativa também permite compras de baixo valor até que o bloqueio seja feito, por isso é fundamental monitorar as transações e comunicar o banco imediatamente.

Práticas simples podem tornar o uso mais seguro e minimizar prejuízos em caso de perda, roubo ou uso indevido. É importante aproveitar os recursos do aplicativo do banco e ficar atento ao ambiente durante a compra. Confira alguns cuidados essenciais com o pagamento por aproximação: