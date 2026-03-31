Faltam exatamente 72 dias para o início da Copa do Mundo FIFA de 2026, aumentando a expectativa dos torcedores ao redor do planeta. Enquanto a bola não rola, cresce também a curiosidade sobre a história da competição e, principalmente, sobre as seleções que já conquistaram o título mais importante do futebol mundial.

A maior campeã da história é a Seleção Brasileira, com cinco títulos conquistados (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002). Logo atrás aparece a Seleção Alemã, com quatro conquistas, seguida pela Seleção Italiana, também dona de quatro troféus. Essas seleções construíram legados históricos e marcaram gerações com grandes jogadores.

Outras campeãs importantes incluem a Seleção Argentina, com três títulos, além da Seleção Francesa e da Seleção Uruguaia, ambas com duas conquistas cada. Com um título aparecem seleções tradicionais como a Inglaterra e a Espanha.

Ao todo, apenas oito seleções diferentes conseguiram vencer a Copa do Mundo ao longo da história, o que mostra o alto nível de competitividade do torneio. Com a chegada da edição de 2026, novas histórias podem ser escritas, mas os campeões do passado seguem como referência e inspiração para as equipes que sonham em levantar o troféu mais cobiçado do futebol.

Tradição, hegemonia e novos desafios no cenário mundial

Ao longo das edições da Copa do Mundo FIFA, algumas seleções se consolidaram como verdadeiras potências, dominando diferentes épocas do futebol. Países europeus e sul-americanos protagonizam essa história, com estilos distintos que ajudaram a moldar o jogo como é conhecido hoje. Essa rivalidade entre continentes segue sendo uma das marcas mais fortes do torneio.

Para 2026, a expectativa é de uma competição ainda mais equilibrada, com seleções emergentes buscando espaço entre as tradicionais favoritas. A ampliação do número de participantes também abre caminho para surpresas, tornando o torneio ainda mais imprevisível e emocionante para os torcedores do mundo inteiro.