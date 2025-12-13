No Brasil, o Registro Geral sempre foi tratado como o principal documento civil do cidadão. Desde os primeiros dias de vida, já se iniciava o processo para a emissão da identidade. Agora, esse cenário passa por uma transformação: o tradicional RG dá lugar a um novo formato. O Governo Federal anunciou mudanças importantes e estabeleceu prazos para a transição.
Nova identidade usa o CPF como número único
De acordo com informações divulgadas pelo portal g1, o país avança na implementação do CIN, a Carteira de Identidade Nacional. Com ela, o CPF passa a ser o único número válido para identificação em todo o território nacional. A proposta é simplificar cadastros, evitar duplicidades e modernizar o sistema documental brasileiro.
O novo documento incorpora elementos de segurança mais robustos, como QR Code e mecanismos de verificação digital, reduzindo o risco de falsificações. A versão do CIN emitida em qualquer estado tem validade nacional, o que facilita o acesso a serviços públicos e privados.
Até quando posso usar o RG tradicional?
Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), o RG atual poderá continuar sendo utilizado até 2032. Até essa data, todos os brasileiros deverão ter migrado para o CIN. A primeira via é gratuita, enquanto a segunda via tem taxa de R$ 162,69. Embora o agendamento seja feito online, a emissão ocorre de forma presencial.
Documentos exigidos para solicitar o CIN
Para quem pretende solicitar a nova identidade, é necessário apresentar:
- Documento com número de CPF
- Certidão de nascimento ou casamento emitida nos últimos cinco anos
- Certidão atualizada com averbação, no caso de divorciados
- Comprovante de residência original
Documentos que comprovam união estável não são aceitos para esse procedimento.
Planejamento para a troca
Com prazo já definido e as regras divulgadas, os cidadãos podem se organizar para solicitar o novo documento com tranquilidade. A migração para o CIN marca uma etapa importante na modernização da identificação civil no Brasil.
