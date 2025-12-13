No Brasil, o Registro Geral sempre foi tratado como o principal documento civil do cidadão. Desde os primeiros dias de vida, já se iniciava o processo para a emissão da identidade. Agora, esse cenário passa por uma transformação: o tradicional RG dá lugar a um novo formato. O Governo Federal anunciou mudanças importantes e estabeleceu prazos para a transição.

Nova identidade usa o CPF como número único

De acordo com informações divulgadas pelo portal g1, o país avança na implementação do CIN, a Carteira de Identidade Nacional. Com ela, o CPF passa a ser o único número válido para identificação em todo o território nacional. A proposta é simplificar cadastros, evitar duplicidades e modernizar o sistema documental brasileiro.

O novo documento incorpora elementos de segurança mais robustos, como QR Code e mecanismos de verificação digital, reduzindo o risco de falsificações. A versão do CIN emitida em qualquer estado tem validade nacional, o que facilita o acesso a serviços públicos e privados.

Até quando posso usar o RG tradicional?

Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), o RG atual poderá continuar sendo utilizado até 2032. Até essa data, todos os brasileiros deverão ter migrado para o CIN. A primeira via é gratuita, enquanto a segunda via tem taxa de R$ 162,69. Embora o agendamento seja feito online, a emissão ocorre de forma presencial.

Documentos exigidos para solicitar o CIN

Para quem pretende solicitar a nova identidade, é necessário apresentar:

Documento com número de CPF

Certidão de nascimento ou casamento emitida nos últimos cinco anos

Certidão atualizada com averbação, no caso de divorciados

Comprovante de residência original

Documentos que comprovam união estável não são aceitos para esse procedimento.

Planejamento para a troca

Com prazo já definido e as regras divulgadas, os cidadãos podem se organizar para solicitar o novo documento com tranquilidade. A migração para o CIN marca uma etapa importante na modernização da identificação civil no Brasil.