O Vasco da Gama do Acre vive um momento delicado fora das quatro linhas. A equipe, que participa de uma das principais competições do futebol brasileiro, tem quatro jogadores investigados por suspeita de violência sexual. Os atletas negam as acusações, e o caso segue sob apuração das autoridades.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, em Rio Branco. Um dos jogadores teve prisão preventiva decretada, enquanto os demais se apresentaram à polícia para prestar esclarecimentos.

O clube informou, por meio de nota, que não apoia qualquer tipo de violência e que adotará providências internas conforme o avanço das investigações.

Retorno de Bruno Fernandes ao Acre

Em meio à repercussão do caso, o goleiro Bruno Fernandes foi anunciado como titular em partida disputada na Arena da Floresta, na capital acreana. Ele voltou ao estado após passagem anterior pelo futebol local em 2020.

Bruno foi condenado pela morte da modelo Eliza Samudio e cumpriu parte da pena antes de obter livramento condicional. Recentemente, compareceu à Justiça para regularizar sua situação, conforme exigências legais.

Passagem anterior pelo futebol acreano

Em 2020, o goleiro atuou pelo Rio Branco Football Club durante o Campeonato Acreano e também na Série D do Campeonato Brasileiro.

Na época, sua contratação gerou controvérsias, incluindo perda de patrocinador e críticas públicas. Durante aquele período, ele chegou a utilizar tornozeleira eletrônica por determinação judicial, medida posteriormente flexibilizada.

Investigações seguem em andamento

O caso envolvendo os atletas do Vasco-AC está sob responsabilidade da Polícia Civil do Acre. As supostas vítimas receberam atendimento médico antes da formalização da denúncia. As autoridades afirmam que a apuração continua e que todas as etapas legais serão cumpridas.

O episódio amplia a crise institucional enfrentada pelo clube, que agora tenta administrar tanto os desafios esportivos quanto as consequências das investigações em curso.