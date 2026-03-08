O dia 23 de março será de descanso para moradores de Florianópolis. A data celebra o aniversário da capital catarinense que, neste ano, cai em uma segunda-feira, garantindo um fim de semana prolongado para quem vive na cidade e também para turistas que pretendem aproveitar a folga.

O feriado marca a emancipação política do município, oficializada no século XVIII. Ao longo dos anos, a comemoração se consolidou como uma das principais datas do calendário local, movimentando bairros e pontos turísticos.

Programação cultural e tradição

A celebração costuma reunir atividades culturais, atrações musicais e eventos espalhados pela cidade. Um dos momentos mais aguardados é o tradicional corte do bolo comemorativo.

Fundada no século XVII por Francisco Dias Velho, a cidade passou a se chamar Florianópolis em 1894, em homenagem ao marechal Floriano Peixoto. Hoje, além das praias que atraem visitantes de todo o país, o município também se destaca como um dos centros culturais do Sul do Brasil.

O que abre e o que fecha no feriado

Durante o feriado, escolas públicas e privadas suspendem as aulas. Já os bancos não realizam atendimento presencial, mas caixas eletrônicos e serviços digitais seguem funcionando normalmente. O comércio opera em horário diferenciado e shoppings costumam abrir para aproveitar o alto movimento da data comemorativa.

Impacto no turismo local

O feriado também representa oportunidade para o setor de serviços e lazer, já que a expectativa é de aumento na ocupação hoteleira e maior circulação em restaurantes e pontos turísticos.