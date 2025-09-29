Enquanto o feriado nacional de 7 de setembro coincidiu com um domingo neste ano, os moradores de Viçosa, em Minas Gerais, terão outra oportunidade de descanso ainda este mês. O dia 30 de setembro marca a Emancipação Política do município e, por isso, a data é considerada feriado local.

Na prática, o funcionamento da cidade será alterado. Escolas públicas e particulares costumam suspender as aulas, e a Universidade Federal de Viçosa (UFV), assim como outras instituições de ensino superior, também interrompe atividades, embora cada unidade costume divulgar comunicados específicos.

Bancos e serviços públicos

Além das escolas, os bancos não abrem no dia 30. Diferente de datas em que apenas o horário é reduzido, nesse feriado as agências permanecem fechadas durante todo o dia. Quem precisar resolver pendências bancárias deve antecipar os compromissos, já que os serviços só serão retomados na quarta-feira, 1º de outubro.

O que ainda vem em 2025

No calendário nacional, os próximos feriados de 2025 estão concentrados no último trimestre. Em outubro, o dia 12, dedicado a Nossa Senhora Aparecida, também cairá em um domingo. Em novembro, estão previstos dois feriados: Finados, no dia 2, igualmente em um domingo, e a Proclamação da República, no sábado, 15. Já o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, será em uma quinta-feira. O Natal, por sua vez, será celebrado em uma quarta-feira.

Feriados de 2026

O ano seguinte terá um calendário um pouco mais favorável para quem espera por pausas prolongadas. A Confraternização Universal abrirá 2026 em uma quinta-feira. Outros destaques incluem a Sexta-feira Santa, em 18 de abril, Tiradentes no dia 21 (terça-feira) e Corpus Christi em 4 de junho (quinta). Já a Independência do Brasil cairá em 7 de setembro, uma segunda-feira, possibilitando feriado prolongado. O Natal, em 25 de dezembro, será em uma sexta-feira, encerrando o ano com outro fim de semana estendido.