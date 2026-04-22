A ausência de Neymar voltou a ganhar destaque após um detalhe que chamou atenção dos torcedores: o craque não aparece na lista do álbum oficial da Copa do Mundo. As imagens, que circularam rapidamente nas redes sociais, mostram a página da Seleção Brasileira sem o camisa 10, algo que gerou surpresa imediata entre fãs e especialistas.

Neymar de fora

O material viralizou justamente por trazer nomes como Lucas Paquetá e Rodrygo como protagonistas da Seleção. A presença da nova geração em destaque reforça o momento de renovação vivido pela equipe brasileira nos últimos anos. Enquanto isso, a ausência de Neymar foi interpretada como um possível indicativo de perda de espaço.

Página da Seleção Brasileira em álbum de figurinhas da Copa do Mundo viralizado na Espanha

Reprodução/VICIOMANIA Figurinhas

Embora o álbum não represente oficialmente a convocação final, ele tradicionalmente antecipa tendências da lista que vai à Copa do Mundo. Por isso, a não inclusão do atacante acendeu um alerta entre torcedores e analistas. Muitos passaram a considerar mais real a possibilidade de o craque ficar fora do torneio.

Entre problemas físicos e a busca por uma equipe mais dinâmica, o cenário indica uma possível mudança de ciclo na Seleção Brasileira. Caso a ausência se confirme na lista oficial, será um marco importante na história recente do time. Neymar, que por anos foi protagonista absoluto, pode dar lugar a novos nomes em ascensão. Assim, o episódio do álbum pode simbolizar muito mais do que parece à primeira vista.

Nova geração ganha espaço e indica mudança no ciclo

A presença de jogadores mais jovens no álbum reforça o momento de transição vivido pela Seleção Brasileira. Atletas em destaque no futebol europeu vêm ganhando espaço e assumindo responsabilidades dentro do time. Esse movimento faz parte de um planejamento de longo prazo visando a renovação do elenco.

Dessa forma, a ausência de Neymar deixa de ser apenas um detalhe e passa a representar uma possível virada de página no futebol brasileiro. A Seleção parece caminhar para uma nova identidade, com foco em intensidade e juventude. Ainda que o craque tenha história consolidada, o momento atual favorece outros nomes.