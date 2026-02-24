O mercado de trabalho no Brasil segue passando por transformações profundas. A digitalização das empresas e o avanço da inteligência artificial estão mudando a forma como as funções são estruturadas, exigindo que os profissionais desenvolvam habilidades cada vez mais integradas entre tecnologia, estratégia e capacidades humanas.

A nova edição do levantamento Habilidades em Alta 2026, do LinkedIn, aponta as competências que devem ganhar maior relevância neste ano.

Mudanças no perfil das carreiras

As funções estão cada vez mais híbridas. Hoje, não basta ter apenas conhecimentos técnicos. É necessário combinar domínio de sistemas digitais, análise de dados e segurança da informação com habilidades de liderança, colaboração e pensamento estratégico.

Essa integração tem se tornado determinante para o sucesso profissional e para quem deseja ocupar posições de destaque.

Competências mais valorizadas

O estudo destacou cinco áreas que vêm crescendo em importância:

Segurança da informação e cibersegurança, essenciais diante do aumento de ameaças digitais e exigências regulatórias.

Engenharia de software e desenvolvimento de sistemas, incluindo integração de APIs e manutenção de plataformas digitais.

Marketing estratégico e storytelling, que permitem transformar dados e tecnologia em narrativas compreensíveis para clientes e stakeholders.

Gestão de programas, projetos e operações, voltada à coordenação eficiente de iniciativas complexas dentro das empresas.

Estratégia em inteligência artificial e sistemas inteligentes, refletindo a adoção acelerada de IA generativa e automação nos negócios.

Desafio da qualificação

Segundo a pesquisa, cerca de 20% dos profissionais afirmam que a falta de capacitação adequada dificulta a entrada ou crescimento no mercado.

Para Guilherme Odri, editor-chefe do LinkedIn Notícias Brasil, a tecnologia deixou de ser um diferencial isolado e passou a exigir habilidade de integração e tomada de decisões estratégicas com base em dados.

Metodologia do levantamento

O levantamento analisou o crescimento das competências com base em dois critérios: aumento das habilidades adicionadas aos perfis dos usuários e presença dessas mesmas habilidades entre os contratados.

Foram comparados dados entre dezembro de 2024 e novembro de 2025, e competências genéricas ou muito básicas foram excluídas para garantir maior precisão.

Perspectiva para profissionais

O estudo reforça que a atualização contínua deixou de ser opcional. Aprender novas ferramentas é importante, mas também é fundamental desenvolver visão estratégica e capacidade de integração entre diferentes áreas.

Profissionais que combinam tecnologia, gestão e comunicação tendem a se destacar e a definir o perfil das lideranças do futuro.

A mensagem final é clara: com a inteligência artificial se tornando transversal, quem consegue articular conhecimento técnico e habilidades comportamentais terá vantagem competitiva e oportunidades de crescimento em um mercado cada vez mais dinâmico.