Dois dos clubes brasileiros mais vitoriosos da atualidade, Flamengo e Palmeiras já se preparam para mais uma grande decisão. No próximo sábado, 29, Rubro-Negro e Verdão se enfrentam na final da Copa Libertadores da América. Quem for campeão, se tornará o primeiro clube do país a se tornar tetracampeão do principal torneio sul-americano.

Mas engana-se quem pensa que esta é a primeira decisão de Libertadores entre os dois clubes neste ano. Isto porque, em março, o Flamengo bateu o Palmeiras na final da Copa Libertadores Sub-20 e levou o bicampeonato da categoria. Para tanto, o clube carioca passou por grandes emoções e precisou dos pênaltis para levantar o troféu.

Após empatarem por 1 a 1 no tempo normal, em partida disputada no Estádio Arsenio Erico de Assunção, no Paraguai, Flamengo e Palmeiras foram para a marca fatal e o fim foi melhor para o Rubro-Negro: vitória por 3 a 2. Com o feito, o Flamengo se tornou o primeiro clube a conquistar a Libertadores Sub-20 de forma consecutiva.

Em 2024, o time bateu o Boca Juniors, da Argentina, e levantou o seu primeiro troféu do torneio. Além da Libertadores, o Mengão também se tornou bicampeão mundial da categoria ao vencer Olympiakos, da Grécia, e Barcelona, da Espanha, em 2024 e 2025, respectivamente.

Passados oito meses da decisão disputada no Paraguai, Flamengo e Palmeiras agora se enfrentarão em Lima, capital do Peru. A “revanche” palmeirense também serve para o lado flamenguista. Isto porque, em 2021, o Verdão levou a melhor e venceu o rival na única final de Libertadores entre os dois: 2 a 1 no Estádio Montevideu, no Uruguai.