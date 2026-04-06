Atualizações nos modelos automotivos costumam trazer a seguinte dúvida: o veículo ficou mais econômico ou não? No caso do novo Tiggo 5x, a resposta não é tão simples quanto parece. Apesar de manter a mesma base mecânica, o modelo recebeu ajustes que prometem melhorar a eficiência no uso diário.

Gasolina e etanol

De acordo com dados obtidos pelo site Auto+, com a gasolina, os números indicam uma leve evolução. Em condições típicas de cidade, o consumo passou de 9,9 km/l para 10 km/l, representando um ganho próximo de 1%. É algo discreto, mas que sugere um funcionamento um pouco mais eficiente. Já na estrada, a melhora foi um pouco maior, indo de 11,5 km/l para 11,7 km/l.

Quando o assunto é etanol, o cenário muda. Ainda segundo o Auto+, o consumo urbano caiu de 6,9 km/l para 6,6 km/l, uma redução de cerca de 4,3%. Na estrada, a diferença é menor: passou de 8,1 km/l para 8 km/l. Isso pode impactar diretamente quem utiliza esse tipo de combustível no dia a dia, já que torna o custo por quilômetro mais alto.

O que explica essa diferença?

As variações podem estar relacionadas aos ajustes feitos no motor, especialmente na resposta do acelerador. A nova calibração busca reduzir atrasos e tornar a condução mais ágil, mas esse tipo de mudança nem sempre resulta em ganhos equilibrados para todos os combustíveis.

Vale a pena?

No dia a dia, o Tiggo 5x pode apresentar uma pequena evolução com gasolina e uma leve piora com etanol, mas é uma mudança que depende mais da escolha do combustível do que do veículo em si.