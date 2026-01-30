A edição de 2026 da Copa do Brasil começou oficialmente nesta quarta-feira (28), quando a Confederação Brasileira de Futebol realizou o sorteio que definiu os mandos de campo da primeira fase e os confrontos da etapa seguinte do torneio.

Maior edição da história da Copa do Brasil

O torneio deste ano já entra para a história como o mais amplo desde sua criação. Ao todo, 126 clubes participam da competição, número que supera em 34 equipes a edição anterior, vencida pelo Corinthians em 2025. A ampliação reforça o caráter democrático da Copa do Brasil, reunindo times de todas as regiões e divisões do futebol nacional.

Outra mudança relevante está ligada à classificação para a Libertadores. A partir desta edição, não apenas o campeão garante vaga direta na fase de grupos do torneio continental. O vice-campeão também será contemplado, assegurando presença na fase preliminar da competição sul-americana.

Entrada dos clubes da Série A

As equipes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro não participam das fases iniciais. Todos os clubes da elite nacional entram diretamente na quinta fase, quando se juntam aos 12 times que avançarem da etapa anterior.

Os confrontos dessa fase serão definidos por sorteio, respeitando o ranking nacional de clubes. Os 16 melhores colocados enfrentam os 16 times de menor pontuação. Diferentemente das fases iniciais, os duelos serão disputados em partidas de ida e volta.

As datas previstas para esses confrontos estão marcadas para os dias 22 e 23 de abril, com os jogos de volta programados para 13 e 14 de maio. Os vencedores avançam para as oitavas de final.

Clubes confirmados na quinta fase

Entre os times já garantidos nessa etapa estão Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos e Red Bull Bragantino. Também entram na competição Mirassol, Atlético-MG, Cruzeiro, Internacional, Grêmio, Athletico-PR, Coritiba, Bahia, Vitória, Remo e Chapecoense.

Com mais clubes, mudanças no regulamento e maior peso continental, a Copa do Brasil 2026 promete uma disputa ainda mais intensa ao longo da temporada.