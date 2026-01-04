O funcionamento das agências dos Correios passará por adequações durante as festas de fim de ano de 2025. Mesmo com a presença de feriados nacionais, a estatal manterá o atendimento ao público na maior parte do período, com interrupções apenas em datas específicas. As unidades em todo o Brasil não abrirão no dia 25 de dezembro de 2025, feriado de Natal, e em 1º de janeiro de 2026, data da Confraternização Universal.

Expediente especial nos dias que antecedem o Natal

A partir de 23 de dezembro, as agências operam dentro do horário habitual. Já no dia 24, véspera de Natal, o expediente será reduzido, prática comum nesse período. O atendimento presencial volta ao ritmo normal no dia 26 de dezembro, logo após o feriado.

Entre os dias 27 e 30 de dezembro, os serviços seguem sem alterações, inclusive nas unidades que funcionam aos sábados. Por outro lado, haverá nova suspensão do atendimento presencial nos dias 31 de dezembro de 2025 e 1º e 2 de janeiro de 2026. As atividades nas agências serão retomadas normalmente no dia 3 de janeiro.

Serviços digitais ganham protagonismo

Durante os dias em que as agências físicas estiverem fechadas, os canais digitais dos Correios assumem papel central. A assistente virtual CAROL permanece disponível 24 horas por dia, permitindo que clientes acompanhem encomendas, tirem dúvidas e acessem serviços básicos sem sair de casa.

O atendimento remoto pode ser feito pelo site dos Correios, na área Fale Conosco, além dos telefones 4003-8210, 0800-881-8210 e 0800-881-8211, este último voltado para pessoas com deficiência auditiva. Também estão disponíveis o WhatsApp, pelo número 11 4003-8210, e o chat no portal oficial.

Aumento da demanda no período festivo

O fim do ano costuma registrar crescimento expressivo no volume de encomendas, impulsionado pelas compras online e pelas trocas de presentes. Diante desse cenário, o cronograma definido busca equilibrar o descanso dos funcionários com a necessidade de manter os serviços essenciais.

Com a programação divulgada, a recomendação é que a população se antecipe para evitar contratempos, especialmente em relação a prazos de envio e retirada de objetos.