Mesmo com exemplos históricos da importância do futebol para a política e vice versa, muitos jogadores e torcedores tentam manter estes tópicos separados, evitando comentários. Contudo, para o ex-jogador e comentarista esportivo José Ferreira Neto, mais conhecido como Craque Neto isso não é um problema.

Figura relevante do segmento, Neto foi um dos convidados mais recentes do programa Na Mesa com Datena, apresentado pelo jornalista José Luiz Datena, onde acabou falando abertamente sobre seu posicionamento político.

Questionado sobre sua opinião à respeito da situação atual do Brasil, o comentarista defendeu políticas sociais como o Bolsa Família e o Minha Casa, Minha Vida, que são promovidas por representantes mais progressistas, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ele então concluiu sua fala destacando que suas ideias e sua conduta o posicionam no campo mais à esquerda do espectro político, o que, segundo ele, resulta em recorrentes críticas.

Apesar disso, Neto afirmou não temer cancelamentos, reforçando que comentários negativos a respeito de sua opinião não provocarão mudanças em sua conduta pública. Confira o momento:

🚨ENTREVISTA: "Craque Neto" se posiciona ao comentar situação do Brasil: “Se isso é ser de esquerda, então eu sou”



O ex-jogador e apresentador da Band, Neto, foi questionado por José Luiz Datena sobre a atual situação política do Brasil e respondeu de forma direta, defendendo… pic.twitter.com/yZVe8iWmxW — Pesquisas Eleições (@EleicaoBr2026) March 20, 2026

Craque Neto critica parlamentares que produzem conteúdo para internet

Ainda durante a conversa com Datena, Neto aproveitou a ocasião para criticar uma parcela de parlamentares que, segundo ele, concentram mais esforços produzindo conteúdos para as redes sociais ao invés de cumprirem suas funções.

De acordo com o comentarista, um número significativo de políticos tem acumulado grande quantidade de seguidores nas redes sociais, sem, contudo, desenvolver projetos relevantes ao longo de seus mandatos.

Neto também criticou a polarização no país, afirmando que ela já alcançou diversos ambientes de convivência. Além disso, lamentou o crescimento de discursos de caráter negacionista, destacando que a disseminação de informações falsas ou equivocadas contribuiu para a ocorrência de graves consequências, incluindo as milhares de mortes registradas durante a pandemia de Covid-19.