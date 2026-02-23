O governo da Estônia anunciou a suspensão temporária da criação de galinhas e outras aves em áreas abertas como forma de reforçar o combate à gripe aviária. A medida preventiva busca evitar que criações domésticas tenham contato com aves silvestres, consideradas as principais transmissoras do vírus.

A orientação partiu das autoridades sanitárias do país, com base em recomendações técnicas de órgãos europeus de segurança alimentar. A estratégia é simples: manter as aves em espaços fechados reduz significativamente o risco de contaminação, especialmente em períodos mais sensíveis do ano.

Migração eleva nível de atenção

O alerta ganha força durante a temporada de migração de aves aquáticas, quando espécies vindas de outras regiões da Europa seguem rumo ao norte para reprodução. Esse deslocamento aumenta as chances de circulação do vírus entre animais selvagens e criações comerciais ou domésticas.

Representantes do setor agrícola estoniano indicaram que novas medidas podem ser adotadas caso o risco aumente. Outros países europeus também já optaram por restringir a criação ao ar livre como forma de contenção.

Sintomas e cuidados

A gripe aviária é causada pelo vírus Influenza A e afeta principalmente aves. Em situações raras, pode atingir seres humanos. Entre os sintomas mais relatados estão: febre alta, dor de garganta, dores no corpo, mal-estar, calafrios, tosse seca, espirros e secreção nasal.

As autoridades reforçam que a decisão tem caráter preventivo e busca proteger tanto a produção avícola quanto a saúde pública, evitando que o vírus se espalhe de forma mais ampla.