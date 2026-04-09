A passagem de Cuca pelo Santos ainda está nos primeiros capítulos, mas um episódio recente já marcou negativamente o início de seu trabalho. Contratado no dia 19 de março, o treinador comandou a equipe pela quarta vez em 2026 e viu um resultado simbólico expor fragilidades do time logo no começo de sua trajetória.

A derrota por 1 a 0 para o Deportivo Cuenca, pela Copa Sul-Americana, não foi apenas mais um tropeço fora de casa. O resultado ficou marcado por um “fim de ciclo” histórico: os equatorianos voltaram a vencer um clube brasileiro após quase meio século, encerrando um longo jejum que atravessava gerações.

O último triunfo do Cuenca diante de brasileiros havia ocorrido em 1977, quando bateu o Corinthians por 2 a 1, pela Libertadores. Desde então, o time acumulava seis confrontos sem vitórias contra equipes do Brasil, sequência que finalmente foi interrompida diante do Santos, tornando a derrota ainda mais significativa e pesada para o momento santista.

Dentro de campo, o roteiro aumentou a sensação de frustração. O Santos criou diversas oportunidades, mas pecou nas finalizações e acabou punido em um lance decisivo — um gol olímpico que selou o resultado no Equador. Assim, logo no quarto jogo sob o comando de Cuca, o time já carrega um episódio que entra para a história de forma negativa e pressiona o início de trabalho do treinador.

Técnico não esconde frustração e aponta erro grave

Após a partida, Cuca não poupou críticas ao desempenho da equipe e classificou o resultado como inadmissível. O treinador deixou claro que o Santos deixou escapar uma oportunidade clara de vitória, destacando que o time perdeu um confronto que, em sua visão, “era impossível de perder”, evidenciando o tamanho da decepção com a atuação.

O discurso reforça o clima de alerta logo no início de sua passagem. Mesmo com pouco tempo de trabalho, Cuca já vê a pressão aumentar e cobra uma resposta imediata dentro de campo, especialmente pela forma como o time desperdiçou chances e permitiu um resultado histórico negativo para o adversário.