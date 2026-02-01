As inscrições para cursos gratuitos de idiomas começam nesta segunda-feira (26) no Acre, com a oferta de aulas presenciais de Inglês, Espanhol e Língua Brasileira de Sinais (Libras). A iniciativa é regulamentada por três editais publicados no Diário Oficial do Estado e disponibiliza, ao todo, 735 vagas para a população em geral, com direito a certificado ao final do percurso formativo.

Oferta amplia acesso à qualificação

Os cursos têm como objetivo ampliar as oportunidades de aprendizado em línguas estrangeiras e fortalecer ações de inclusão, especialmente por meio do ensino de Libras. A proposta atende tanto estudantes quanto pessoas interessadas em melhorar o currículo, ampliar possibilidades no mercado de trabalho e facilitar o acesso à informação e à comunicação.

As aulas serão realizadas de forma presencial, com organização por módulos e acompanhamento pedagógico contínuo. A estrutura dos cursos prevê avaliações e critérios mínimos de desempenho para progressão e conclusão.

Como funcionam as inscrições

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do sistema do Centro de Estudo de Línguas (CEL). Os prazos variam conforme o público e o tipo de vaga ofertada. Alunos da rede pública podem realizar a pré-matrícula entre os dias 26 e 28 de janeiro. Já os interessados nas vagas remanescentes terão entre 29 e 30 de janeiro para se inscrever.

No caso específico do curso de Libras voltado à comunidade em geral, o período de pré-matrícula será de 2 a 4 de fevereiro.

Durante o cadastro, o candidato precisa informar CPF, dados pessoais, endereço atualizado e um e-mail válido, além de escolher o curso, o turno e a unidade disponível. O uso de CPF de outra pessoa implica no cancelamento da inscrição.

Confirmação e início das aulas

A pré-matrícula não assegura a vaga automaticamente. A confirmação depende da análise da documentação exigida e do cumprimento dos critérios definidos nos editais. Somente após essa validação a matrícula será efetivada.

As aulas estão previstas para começar na segunda quinzena de fevereiro, conforme o calendário específico de cada curso. Para receber o certificado, os participantes deverão cumprir a frequência mínima exigida e participar das atividades programadas ao longo do módulo.