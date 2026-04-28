O Flamengo já definiu quando pretende avançar pela contratação de Danilo, destaque do rival Botafogo na atual temporada. Segundo informações do portal ‘Coluna do Fla’, a diretoria rubro-negra trabalha com a possibilidade de formalizar uma proposta na próxima janela de transferências, prevista para o meio do ano.

De acordo com a publicação, o Botafogo já sinalizou positivamente para uma eventual negociação, o que aumenta o otimismo nos bastidores do Flamengo. Mesmo assim, a diretoria mantém cautela e estuda os próximos passos para não inflacionar a operação. Além disso, o clube carioca sabe que pode enfrentar concorrência.

Apesar do cenário considerado favorável, a negociação está longe de ser simples e envolve alguns obstáculos importantes. O Botafogo, por exemplo, prioriza uma venda para o exterior e pode resistir a reforçar um rival direto no futebol nacional. Além disso, a tendência é que o clube alvinegro estipule valores elevados para liberar o jogador.

Enquanto isso, Danilo segue em alta no mercado e com o futuro ainda indefinido. A expectativa é de que uma definição aconteça nos próximos meses, especialmente com a forte possibilidade do volante estar na convocação final do técnico Carlo Ancelotti para a disputa da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira.

Flamengo terá forte concorrência no mercado

Danilo vive grande fase no Botafogo e já desperta interesse de outros clubes, o que deve dificultar qualquer investida do Flamengo pelo jogador. Segundo o portal ge, equipes como Palmeiras, Fulham e Zenit monitoram a situação do volante.

Além disso, a tendência é que Danilo deixe o Botafogo na parada para a Copa do Mundo, período visto como ideal para negociações internacionais. O bom momento do atleta, somado à situação financeira do clube carioca, reforça a possibilidade de venda e indica que o Flamengo precisará superar forte concorrência se quiser avançar na contratação do jogador.