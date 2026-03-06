O talk-show The Noite não vai sair da tela tão cedo. Danilo Gentili assinou, nesta terça-feira (3), a renovação de seu contrato com o SBT, garantindo sua permanência até o final de 2027.

Dias de expectativa

Nos bastidores, os últimos dias foram tensos. Na segunda-feira (2), Gentili chegou a cancelar gravações por ainda não haver contrato formal. Em dezembro, ele já havia informado à coluna F5 que as negociações estavam em fase final, mas nada havia sido fechado oficialmente. A assinatura trouxe alívio para a emissora e para a equipe do programa.

Audiência que pesa

O The Noite está no ar desde 2014 e rapidamente se consolidou como destaque da emissora. Na televisão, registra média de 3 pontos no PNT. No YouTube, o alcance é ainda maior: quase 700 milhões de visualizações e 28 milhões de horas assistidas no último ano. Esses números explicam por que é tão interessante para o SBT manter Gentili na casa.

Humor e inovação

O programa marcou o retorno do SBT aos talk shows noturnos 14 anos depois do fim do Jô Soares Onze e Meia. Gentili trouxe ritmo rápido ao formato, quadros dinâmicos e atenção ao público digital, conquistando audiência jovem e engajada.

Com o contrato renovado, a expectativa é expandir quadros, reforçar a audiência e manter o The Noite como destaque da emissora, tanto na televisão quanto na internet.