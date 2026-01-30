Enquanto a maior parte do Brasil mantém o Carnaval nos dias tradicionais do calendário nacional, Porto Alegre segue um caminho diferente há anos. A capital gaúcha mais uma vez adiantou os desfiles das escolas de samba, que começam na última quinta-feira de fevereiro, dia 26, fora do período oficial da folia no restante do país.

A alteração da data não é novidade para os porto-alegrenses. A decisão de adiantar os desfiles tem como objetivo principal evitar a concorrência com os desfiles do Rio de Janeiro e de São Paulo. Com isso, a capital gaúcha busca melhorar a logística e a transmissão dos desfiles, também facilitando a participação de escolas gaúchas no evento.

Anúncio oficial e definição das datas

O calendário e a ordem dos desfiles foram anunciados durante um evento realizado no Mercado Público de Porto Alegre. As apresentações foram distribuídas em diferentes dias e locais, de acordo com os grupos carnavalescos.

As escolas do Grupo Bronze se apresentam no sábado, 21 de fevereiro, na Esplanada da Restinga. Já os desfiles dos Grupos Prata e Ouro acontecem nos dias 27 e 28 de fevereiro. Como atual campeã, a escola Imperadores do Samba teve o direito de escolher a data e o horário do seu desfile.

Ordem dos desfiles

Sábado, 21 de fevereiro – Grupo Bronze

Com escolas como Mocidade Independente da Lomba do Pinheiro, Acadêmicos da Orgia, Império da Zona Norte e Samba Puro, além das convidadas Imortais Tricolores e Gaviões da Vila Nova.

Sexta-feira, 27 de fevereiro – Grupo Prata e Grupo Ouro

Desfilam União da Vila do IAPI, Protegidos da Princesa Isabel, Filhos de Maria e Academia de Samba Praiana, além das escolas Bambas da Orgia, Imperatriz Dona Leopoldina, Império do Sol e Unidos de Vila Isabel.

Sábado, 28 de fevereiro – Grupo Prata, Grupo Ouro e Tribo Carnavalesca

Entram na avenida escolas como Imperadores do Samba, Estado Maior da Restinga, Unidos da Vila Mapa, Academia de Samba Cohab-Santa Rita, além da tribo carnavalesca Os Comanches.

O calendário completo e os horários estão disponíveis no site da Prefeitura de Porto Alegre.