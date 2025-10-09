Isaac Newton é amplamente reconhecido como um dos maiores nomes da história da ciência. Físico, matemático e astrônomo, o inglês nasceu em 25 de dezembro de 1642 e revolucionou a compreensão do universo com suas teorias sobre gravitação e movimento. No entanto, o interesse de Newton não se limitava à ciência: ele também foi um estudioso fervoroso da teologia e chegou a elaborar cálculos sobre o possível fim do mundo, que, segundo suas interpretações, ocorreria entre os anos de 2060 e 2374.

O lado teológico de Newton

Embora hoje pareça contraditório um cientista dedicado à física e à matemática também se ocupar de profecias bíblicas, no século XVII esse comportamento não era incomum. A teologia era considerada uma das principais áreas do saber, e muitos estudiosos buscavam conciliar fé e razão. Newton acreditava que a Bíblia escondia mensagens codificadas e, com o mesmo rigor lógico aplicado à ciência, tentou decifrá-las.

Seus estudos teológicos renderam inúmeros escritos, muitos deles voltados à interpretação das visões do profeta Daniel e do livro do Apocalipse. Em sua leitura, os textos sagrados continham informações precisas sobre o destino da humanidade, que poderiam ser reveladas por meio de cálculos e cronologias.

A profecia e os cálculos do apocalipse

Os manuscritos de Newton, hoje preservados na Universidade Hebraica de Jerusalém, indicam que ele acreditava que o fim dos tempos ocorreria após o ano 2060. Baseando-se em passagens bíblicas como “um tempo, tempos e metade de um tempo”, o cientista interpretou o período como 1.260 anos — convertendo dias em anos, conforme a simbologia bíblica.

Como forte crítico da Igreja Católica, Newton situou o início dessa contagem no ano 800 d.C., quando o Império Sacro Romano foi estabelecido. Dessa forma, chegou ao ano de 2060 como o possível marco inicial do apocalipse.

Além dessa previsão, Newton também analisou outras passagens do livro de Daniel e estimou diferentes intervalos para o fim da humanidade — entre 2132 e 2374 — deixando aberta a possibilidade de que o “juízo final” pudesse ocorrer em qualquer momento dentro desse período.