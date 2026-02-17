Rubinho Barrichello finalmente recebeu o reconhecimento que merecia: foi oficialmente nomeado campeão da Fórmula 1 de 2009, temporada em que ajudou a Brawn GP a conquistar o Campeonato de Construtores.

Apesar de o título de pilotos ter ficado com Jenson Button, o desempenho de Barrichello foi crucial para o sucesso da equipe, que se destacava pelo uso de motores Mercedes e pelo difusor duplo inovador.

A Brawn GP surgiu após a saída da Honda e surpreendeu o mundo ao superar equipes tradicionais como Ferrari e Renault. Na temporada, Button somou 95 pontos, Sebastian Vettel conquistou 84, e Barrichello terminou em terceiro, com 77 pontos, consolidando seu lugar entre os grandes da categoria.

Superando desafios e preconceitos

Ao longo da carreira, Barrichello foi alvo de piadas e memes, muitas vezes considerados injustos. Ele mesmo comentou que os brasileiros não sabem brincar, destacando como precisou lidar com gozações enquanto continuava a se dedicar ao esporte. Mesmo assim, o ex-piloto seguiu enfrentando desafios com determinação e profissionalismo.

Mais de um ano após assumir o posto de embaixador de uma empresa de tecnologia voltada ao setor de iGaming, Rubens fortaleceu sua reputação fora das pistas.

Em abril de 2024, tornou-se diretor não-executivo da SOFTWISS para a América Latina, com foco em integrar a marca às comunidades tecnológica e esportiva. Desde então, promoveu encontros estratégicos e debates sobre excelência profissional, ampliando a parceria para ações de impacto multidimensional.

Projetos e envolvimento social

Barrichello também se destacou em iniciativas voltadas para o público e causas sociais. Um dos eventos mais marcantes foi o Family Track Day, realizado em um autódromo na França, em que Rubens, sua família e parceiros da marca vivenciaram momentos únicos.

Além disso, ele atuou na campanha Help Brazil, organizada pela SOFTWISS durante as enchentes no Sul do Brasil, contribuindo para arrecadação de fundos e suporte às vítimas, reforçando o compromisso social da empresa e do próprio Rubens.

Compartilhando experiências e aprendizado

Dentro da empresa, Rubens liderou o projeto SOFTWISS Excellence Talks, onde compartilhou aprendizados da carreira e reflexões sobre busca pela excelência. O evento destacou a importância do desenvolvimento pessoal e profissional, inspirando equipes e parceiros a manterem altos padrões em suas atividades.

Hoje, Barrichello soma conquistas esportivas e profissionais, mostrando que talento, disciplina e comprometimento vão muito além das pistas de corrida.