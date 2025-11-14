Novembro chega trazendo mudanças que prometem impactar diretamente os beneficiários do programa social mais popular do país. O Bolsa Família passa a adotar novos critérios de seleção, uso obrigatório de biometria e ainda lança o “Gás do Povo”, um auxílio específico para a compra do botijão de gás.

Com a intenção de tornar a seleção mais justa, o programa implementa regras inéditas para definir quais famílias terão prioridade na habilitação e entrada no sistema. Essas novas diretrizes, estabelecidas recentemente, devem reorganizar a ordem de atendimento e direcionar o benefício a grupos considerados ainda mais vulneráveis.

Essas mudanças estão previstas na Portaria nº 1123, publicada em 30 de outubro de 2025, que atualiza as normas operacionais para cadastro, revisão e definição de elegibilidade ao Bolsa Família. A portaria revisa critérios em vigor desde julho de 2023 e afeta principalmente os municípios, que agora devem seguir uma ordem rigorosa ao selecionar novas famílias para o programa.

Além disso, a biometria passa a ser obrigatória para quem deseja ingressar no Bolsa Família, com regras específicas sobre prazos de adequação. A partir de 21 de novembro de 2025, todo novo solicitante deverá registrar sua biometria como parte do processo de entrada no programa.

Isso poderá ser feito de maneira simples, por meio da nova carteira de identidade — que já conta com cadastro biométrico — e tem como finalidade reduzir fraudes, além de tornar o processo mais seguro e eficiente. Informações adicionais podem ser obtidas presencialmente nos órgãos de assistência social, como o CRAS. Para quem já é beneficiário do Bolsa Família, a mudança não terá impacto imediato.

Por fim, outra novidade do mês é a criação do programa Gás do Povo, que substitui o antigo Auxílio Gás. Com essa reformulação, o governo pretende modernizar o acesso ao botijão de gás, ampliar o número de famílias atendidas e corrigir distorções no uso do benefício.

Calendário do Bolsa Família para novembro de 2025