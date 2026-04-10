O clássico entre Flamengo e Fluminense, válido pelo Campeonato Brasileiro Série A, foi alvo de grande polêmica nos bastidores e acabou cancelado para a data inicialmente prevista. A partida, que aconteceria no sábado, precisou ser retirada do calendário daquele dia após uma decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), gerando repercussão entre torcedores e dirigentes.

A mudança ocorreu após um pedido do Flamengo, que enfrentou problemas logísticos no retorno de sua delegação após compromisso pela Libertadores, no Peru. Diante da situação, a CBF analisou o cenário e optou por atender à solicitação, entendendo que não haveria tempo hábil de recuperação para os jogadores rubro-negros.

Com isso, o Fla-Flu não vai mais acontecer na data original de sábado, sendo oficialmente cancelado para aquele dia específico. Apesar disso, o confronto foi apenas adiado e já tem nova data definida: o clássico será disputado no domingo, às 18h, no Maracanã, mantendo sua validade pela rodada do Brasileirão.

A decisão também contou com o aval do Fluminense, que foi consultado e aceitou a alteração no calendário. Mesmo com o entendimento entre os clubes, a mudança gerou debates entre torcedores, especialmente pela importância do clássico, considerado um dos maiores do futebol brasileiro, e pelo impacto que ajustes de última hora podem causar na competição.

Os jogos da 11ª rodada do Brasileirão

11/04, 16h30 – Vitória x São Paulo

11/04, 16h30 – Remo x Vasco da Gama

11/04, 18h30 – Mirassol x Bahia

11/04, 20h00 – Santos x Atlético-MG

11/04, 20h30 – Internacional x Grêmio

12/04, 11h00 – Athletico-PR x Chapecoense

12/04, 16h00 – Botafogo x Coritiba

12/04, 18h00 – Fluminense x Flamengo

12/04, 18h30 – Corinthians x Palmeiras

12/04, 18h30 – Cruzeiro x RB Bragantino