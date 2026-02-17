Sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher marcou a história do automobilismo entre 1994 e 2004, com títulos em 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004. O alemão consolidou-se como uma lenda da categoria, mas sua aposentadoria, anunciada em 2012, foi seguida por um episódio trágico que mudou sua vida.

Em dezembro de 2013, Schumacher sofreu um grave acidente de esqui nos Alpes Franceses, perto de Méribel. Ele estava com o filho Mick, em uma área não autorizada, quando caiu e bateu a cabeça em uma pedra. Desde então, a família mantém extremo sigilo sobre seu estado de saúde, e as notícias envolvendo o piloto são raras na imprensa internacional.

Um momento de alegria em família

Recentemente, Schumacher voltou a aparecer, embora discretamente. Ele acompanhou o nascimento de sua primeira neta, Millie, filha de Gina-Maria Schumacher. Segundo o jornal Bild, da Alemanha, o ex-piloto viajou de helicóptero de sua residência em Maiorca, na Espanha, até a mansão da família em Gland, na Suíça. O nascimento trouxe esperança e motivação para sua recuperação, segundo relatos próximos à família.

Nos meses e anos seguintes, Schumacher passou por um longo processo de recuperação. Em março de 2014, começou a sair gradualmente do coma no hospital de Grenoble, na França. Em junho, foi transferido para Lausanne, na Suíça, e em outubro de 2014 retornou à sua casa em Gland, utilizando cadeira de rodas e enfrentando problemas de memória.

Em maio de 2015, sua porta-voz Sabine Kehm relatou pequenas melhorias. Em setembro de 2016, o advogado Felix Dahm afirmou que ele ainda não conseguia caminhar. Três anos depois, em 2019, Schumacher passou por um tratamento cardiovascular em Paris, com avaliação da possibilidade de terapia com células-tronco. A equipe médica afirmou que ele estava consciente.

Iniciativas recentes para estimular a recuperação

Em dezembro de 2023, o Bild divulgou que Schumacher vem participando de exercícios inusitados, como passeios em um carro esportivo da Mercedes. O objetivo é estimular seu cérebro com os sons do motor, familiarizados ao longo da carreira. A combinação de cuidados médicos e estímulos sensoriais tem acompanhado seu processo de reabilitação, ainda mantido sob sigilo.

A reaparição de Schumacher para momentos familiares reforça o carinho e a atenção que sua família dedica à recuperação do ex-piloto. Mesmo após anos de afastamento, o ídolo continua sendo uma figura admirada e acompanhada com expectativa pelos fãs do automobilismo em todo o mundo.