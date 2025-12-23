O novo calendário do IPVA 2026 já foi divulgado e trouxe informações importantes para quem possui veículo registrado no estado do Rio de Janeiro. A Secretaria de Estado da Fazenda apresentou as datas de pagamento, os critérios de cálculo e os descontos disponíveis para quem optar por quitar o imposto antecipadamente.

O tributo é obrigatório para todos os proprietários de veículos automotores e, como ocorre todos os anos, o valor cobrado varia conforme o modelo, combustível e ano de fabricação. A divulgação antecipada permite que os contribuintes se organizem melhor e aproveitem as oportunidades de desconto oferecidas pelo governo estadual.

Prazo, desconto e valores definidos pelo governo do Rio de Janeiro

A tabela do IPVA 2026 foi oficialmente aprovada pela gestão de Cláudio Castro e publicada pela Secretaria da Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ). O documento apresenta o valor venal atualizado dos veículos com base na tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), que reflete o preço médio de mercado de carros, motos e caminhões registrados no estado.

A partir dessa base de cálculo, o governo aplica as alíquotas que variam conforme o tipo de veículo:

Carros movidos a gasolina ou flex: 4%

Motocicletas: 2%

Veículos elétricos: 0,5%

Modelos híbridos e movidos a GNV: taxas reduzidas conforme categoria

Os pagamentos começam em 21 de janeiro de 2026, com a data inicial destinada a veículos de placa final 0. O calendário segue de forma escalonada até o início de fevereiro, evitando congestionamento de vencimentos.

Os motoristas terão duas opções: pagar o imposto em cota única, com desconto de 3%, ou parcelar o valor em três vezes, sem abatimento. Para aproveitar o desconto, o pagamento precisa ser feito até a data limite indicada no calendário oficial. As parcelas seguintes vencem nos meses de fevereiro e março, também seguindo o número final da placa.

Essa medida busca atender diferentes perfis de contribuintes, permitindo que quem tem disponibilidade financeira pague menos ao quitar o valor de uma vez, enquanto os que preferem dividir o custo possam se organizar sem comprometer o orçamento.

Como emitir e pagar o IPVA 2026

Os contribuintes devem acessar o portal oficial da Secretaria da Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) para emitir o Documento de Arrecadação (DARJ). O processo é simples e pode ser feito online, informando apenas o número do Renavam do veículo. Após gerar o documento, o sistema mostra o valor total, as opções de parcelamento e o prazo de vencimento.

O pagamento pode ser realizado por meio de:

Pix , utilizando o QR Code gerado pelo site;

, utilizando o QR Code gerado pelo site; Código de barras , disponível no documento de arrecadação;

, disponível no documento de arrecadação; Agências bancárias e aplicativos de bancos credenciados, sem taxa adicional.

O governo também manteve incentivos para veículos sustentáveis, reforçando a política de estímulo à mobilidade limpa. Modelos elétricos e híbridos seguem com as menores alíquotas do estado, uma forma de incentivar a substituição gradual de automóveis movidos a combustíveis fósseis.

Com a divulgação do calendário, os motoristas já podem se planejar para evitar multas e aproveitar o desconto. A antecipação do pagamento, além de garantir economia, evita atrasos e complicações futuras, como restrições no licenciamento anual.