Um fenômeno raro vai chamar atenção dos amantes da astronomia: seis planetas poderão ser observados simultaneamente após o pôr do sol. Conhecido como “desfile de planetas”, o evento será visível em várias regiões do mundo, e São Paulo surge como um dos melhores pontos de observação em 25 de fevereiro de 2026.

Mercúrio, Vênus, Júpiter e Saturno poderão ser identificados a olho nu. Urano e Netuno também farão parte do alinhamento, mas para enxergá-los será necessário usar binóculos ou telescópio. Normalmente, em noites claras, é possível ver apenas um planeta mais brilhante ou, no máximo, dois ou três próximos ao horizonte logo após o pôr do sol.

Como ocorre o alinhamento?

O alinhamento acontece porque os planetas orbitam o Sol em trajetórias que, em determinados momentos, fazem com que pareçam estar agrupados em uma faixa do céu. Para quem observa da Terra, eles dão a impressão de estarem desfilando lado a lado, criando um espetáculo natural impressionante.

Embora o pico do fenômeno seja apontado para 28 de fevereiro, a melhor visualização varia conforme a região. Em São Paulo, especialistas indicam que o momento ideal será no dia 25 de fevereiro. O alinhamento pode ser percebido cerca de meia hora após o pôr do sol, quando os planetas estarão mais visíveis acima do horizonte.

Dicas para acompanhar o desfile planetário

Para aproveitar o evento, é recomendável buscar locais com céu limpo e pouca interferência de luz artificial. Com essas condições, será possível acompanhar os planetas se posicionando próximos uns dos outros, um encontro que não exige equipamentos sofisticados, apenas atenção e paciência para observar os corpos celestes.

O fenômeno é uma oportunidade rara de contemplar a dinâmica do sistema solar e apreciar a beleza do universo em um espetáculo que poucos têm chance de ver com frequência.