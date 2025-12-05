Ídolo rubro-negro dentro de campo, o ex-lateral Filipe Luís tem expandido sua idolatria também fora das quatro linhas. Comandando o Flamengo ao tetracampeonato da Libertadores e ao enea no Campeonato Brasileiro, o agora técnico já tem data marcada para deixar o clube caso não renove o seu contrato: 31 de dezembro.

Mas calma, torcedor. Muito provavelmente o treinador não dará adeus à Gávea. O próprio Filipe Luís demonstrou vontade em renovar o contrato com o Flamengo. A declaração foi feita em entrevista coletiva após a conquista do Campeonato Brasileiro.

“Se depender de mim, estou renovado. Não depende só de mim. Claro que quero ficar, sou feliz aqui, minha família é feliz aqui. Tenho que conquistar o direito de sentar nessa cadeira. Para isso trabalho todos os dias muitas e muitas horas e vou continuar”, disse.

Filipe Luís também comentou o motivo pelo qual a renovação de contrato ainda não foi definida. Segundo ele, a agenda intensa das últimas semanas, marcada por decisões importantes em sequência, impediu que houvesse tempo para tratar do assunto com a diretoria. Após a conquista da Libertadores, o presidente Luiz Eduardo Baptista já havia demonstrado ser favorável à permanência.

Filipe Luís conquista seu quinto título como técnico em apenas um ano

Quatro dias após levantar um troféu, o Flamengo ergueu mais um. Na quarta-feira (3), o Rubro-Negro venceu o Ceará e garantiu o título do Campeonato Brasileiro, marcando a quinta conquista de Filipe Luís como técnico em pouco mais de um ano. Assim, o ex-lateral completa o seu ciclo de títulos nacionais.

Filipe tornou-se o primeiro treinador a conquistar todos os títulos que disputou no futebol brasileiro. No cenário internacional, a única taça que ainda não levou foi a Copa do Mundo de Clubes. Ainda neste mês, ele terá a chance de disputar o Intercontinental e, no começo de 2026, a Recopa Sul-Americana.

Os títulos de Filipe Luís como técnico: