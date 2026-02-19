O álbum oficial da Copa do Mundo de 2026, considerado uma das tradições mais populares entre os torcedores, promete entrar para a história. A competição, que será disputada entre junho e julho nos Estados Unidos, Canadá e México, marcará a estreia do formato com 48 seleções.

Com mais equipes e maior número de partidas, a edição de 2026 do álbum deve ser a maior já produzida, tanto em quantidade de cromos quanto em número de páginas.

Quase mil figurinhas

Se na Copa do Mundo de 2022 os colecionadores precisaram completar cerca de 670 figurinhas, a projeção para 2026 gira em torno de 980, um salto de aproximadamente 300 unidades. O aumento acompanha o crescimento da competição e a inclusão de mais elencos.

A distribuição deve manter o padrão de 20 jogadores por seleção. Os espaços restantes serão dedicados a itens especiais, como estádios, bola oficial, troféu e o tradicional logotipo da editora responsável.

O tamanho físico também chama atenção, já que o álbum vai ter cerca de 112 páginas, superando com folga edições anteriores, que variavam entre 80 e 90 páginas. Até então, o recorde pertencia ao álbum da Copa do Mundo de 2018, que contou com 681 figurinhas.

Quanto vai custar completar?

A estimativa é que cada pacote de figurinhas custe R$ 7. Apesar do aumento em relação aos R$ 4 cobrados em 2022, os envelopes deverão trazer sete figurinhas, duas a mais do que na edição anterior.

Embora a data oficial ainda não tenha sido confirmada, o lançamento está previsto para abril de 2026.