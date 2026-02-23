Os motoristas brasileiros precisam redobrar a atenção a partir de 2026. O Departamento Estadual de Trânsito confirmou mudanças nas regras de pontuação da Carteira Nacional de Habilitação. O novo modelo define limites diferentes para a suspensão do direito de dirigir, conforme o tipo de infração cometida nos últimos 12 meses.

Até pouco tempo, o teto era fixo. Quem atingisse 20 pontos em um ano podia ter a CNH suspensa. Agora, o limite pode chegar a 40 pontos. Mas isso depende do histórico do condutor.

Como funciona o novo sistema

A regra passa a considerar a quantidade de infrações gravíssimas registradas no período de 12 meses.

O motorista que não tiver cometido nenhuma infração gravíssima poderá somar até 40 pontos antes da suspensão. Nessa situação, entram apenas infrações leves, médias ou graves.

Se houver uma infração gravíssima no período, o limite cai para 30 pontos. Já nos casos em que o condutor acumular duas ou mais infrações gravíssimas em um ano, o teto volta a ser de 20 pontos.

A mudança exige atenção redobrada. O acúmulo de pontos indica reincidência em irregularidades e pode resultar em penalidades mais severas.

Regra específica para profissionais

Motoristas que exercem atividade remunerada e possuem a observação EAR na CNH seguem um critério diferente. Para esse grupo, o limite de suspensão é de 40 pontos em 12 meses, independentemente da quantidade de infrações gravíssimas.

A medida leva em conta que esses condutores passam mais tempo no trânsito. Ainda assim, o respeito às normas continua obrigatório.

Consequências vão além da suspensão

Evitar pontos na carteira não é apenas uma questão burocrática. A suspensão do direito de dirigir pode gerar impacto financeiro e dificuldades no dia a dia. Em situações mais graves, há risco de cassação do documento.

Multas acumuladas também pesam no orçamento. Além disso, infrações aumentam a possibilidade de acidentes e prejuízos materiais.

Respeito e segurança nas vias

As novas regras reforçam a importância de uma condução responsável. Cumprir as leis de trânsito ajuda a preservar vidas e garante convivência mais segura nas ruas e estradas.

Empatia, paciência e atenção são atitudes essenciais ao volante. Com o novo modelo de pontuação confirmado para 2026, conhecer os limites e manter um histórico limpo passa a ser ainda mais decisivo para evitar a suspensão da CNH.