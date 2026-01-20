Fatores como a elevação das temperaturas e aumento da umidade transformam o verão em um período perfeito para os insetos, pois as condições ambientais da estação favorecem a atividade, o desenvolvimento e a reprodução destas criaturas, que dependem do calor externo para ativar seu metabolismo.

E é importante lembrar que não são apenas moscas, mosquitos e formigas que surgem com mais frequência durante a temporada, já que os cupins também se beneficiam dos efeitos do verão e, com isso, se tornam um verdadeiro risco para casas e móveis.

Por conta de sua atuação mais silenciosa, a presença destes insetos geralmente só é percebida quando objetos e superfícies de madeira já estão sob ataque, embora também seja possível encontrar suas asas espalhadas pelos ambientes.

Infelizmente, inseticidas convencionais não apresentam a mesma eficácia contra cupins que possuem em relação a outros insetos. Contudo, existem algumas medidas simples e acessíveis que podem que ajudam a eliminá-los quando aplicadas corretamente. São elas:

Manter os ambientes sempre ventilados para evitar o acúmulo de calor e umidade;

Em locais fechados, utilizar desumidificadores industriais ou naturais, como cravo-da-índia;

Realizar inspeções em móveis e superfícies de madeira regularmente;

Não encostar objetos de madeira no chão ou em paredes úmidas;

Redobrar a atenção em locais fechados após períodos de chuva;

Caso necessário, solicitar a ajuda de um especialista em controle de pragas.

Práticas que atraem cupins: o que evitar no verão?

Vale destacar que, embora as condições do clima em si favoreçam a aparição dos insetos, existem alguns hábitos que podem tornar o ambiente ainda mais favorável para os cupins e, por conta disso, devem ser evitados a todo custo: