Fatores como a elevação das temperaturas e aumento da umidade transformam o verão em um período perfeito para os insetos, pois as condições ambientais da estação favorecem a atividade, o desenvolvimento e a reprodução destas criaturas, que dependem do calor externo para ativar seu metabolismo.
E é importante lembrar que não são apenas moscas, mosquitos e formigas que surgem com mais frequência durante a temporada, já que os cupins também se beneficiam dos efeitos do verão e, com isso, se tornam um verdadeiro risco para casas e móveis.
Por conta de sua atuação mais silenciosa, a presença destes insetos geralmente só é percebida quando objetos e superfícies de madeira já estão sob ataque, embora também seja possível encontrar suas asas espalhadas pelos ambientes.
Infelizmente, inseticidas convencionais não apresentam a mesma eficácia contra cupins que possuem em relação a outros insetos. Contudo, existem algumas medidas simples e acessíveis que podem que ajudam a eliminá-los quando aplicadas corretamente. São elas:
- Manter os ambientes sempre ventilados para evitar o acúmulo de calor e umidade;
- Em locais fechados, utilizar desumidificadores industriais ou naturais, como cravo-da-índia;
- Realizar inspeções em móveis e superfícies de madeira regularmente;
- Não encostar objetos de madeira no chão ou em paredes úmidas;
- Redobrar a atenção em locais fechados após períodos de chuva;
- Caso necessário, solicitar a ajuda de um especialista em controle de pragas.
Práticas que atraem cupins: o que evitar no verão?
Vale destacar que, embora as condições do clima em si favoreçam a aparição dos insetos, existem alguns hábitos que podem tornar o ambiente ainda mais favorável para os cupins e, por conta disso, devem ser evitados a todo custo:
- Não agir prontamente ao montes de pó fino semelhante à serragem ou asas espalhados pela casa;
- Armazenar madeira em áreas como porões ou lavanderias, que costumam ser mais úmidas;
- Deixar a casa fechada por muito tempo, bloqueando a ventilação;
- Adiar inspeções de especialistas.
Deixe um comentário